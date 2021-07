Les nouvelles épidémies de Covid constituent un risque majeur pour la reprise économique, selon le chef de l’OCDE

Vaccinations Covid-19 sans inscription préalable effectuées à l’hôpital de district du secteur 30 le 22 juin 2021 à Noida, en Inde. Sunil Ghosh | Temps de l’Hindoustan | Getty Images

Les nouvelles épidémies de Covid-19 restent l’un des principaux risques pour une reprise économique mondiale, a averti le secrétaire général de l’OCDE, appelant les pays développés à soutenir les pays moins développés dans leurs programmes de vaccination. « Nous devons faire ce que nous pouvons pour faire vacciner autant de personnes que possible, partout dans le monde. Il y a une responsabilité particulière pour les économies développées et ce n’est pas seulement une question de charité ou de bienveillance, c’est en fait une question d’intérêt personnel à la fois en termes de garantir la sécurité de nos populations … et aussi de garantir que la reprise économique puisse être durable », a déclaré jeudi Mathias Cormann, secrétaire général de l’OCDE. « Les nouvelles épidémies sont toujours l’un des plus grands risques à la baisse en termes de reprise économique soutenue », a-t-il déclaré à Annette Weisbach de CNBC. « Il y a une course entre faire vacciner autant de personnes dans le monde y compris et en particulier dans les économies en développement et le risque d’apparition de nouvelles variantes, et de variantes pouvant être résistantes aux vaccins actuellement disponibles », a-t-il noté. Lire la suite: Le Covid-19 a détruit 22 millions d’emplois dans les pays avancés, selon l’OCDE

Cormann n’est pas le seul à craindre que la propagation continue de Covid-19, en particulier la dernière variante delta hautement transmissible chez les personnes plus jeunes et non vaccinées, puisse faire dérailler une reprise économique. Bruno Le Maire, ministre français des Finances, a déclaré mardi à CNBC que « la seule chose qui pourrait compromettre la reprise économique en France est une nouvelle vague de pandémie ». Mercredi, l’Organisation mondiale de la santé a réitéré son appel aux pays les plus riches pour aider les pays les plus pauvres en partageant les vaccins Covid, en particulier pour les travailleurs de la santé et de soins, et les personnes âgées.

Taux d’imposition minimum mondial

La pandémie de coronavirus est peut-être le problème le plus urgent en termes de santé publique mondiale, mais les gouvernements se sont entre-temps tournés vers d’autres questions urgentes, notamment la réforme fiscale internationale.