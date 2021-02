Trois nouveaux spectacles – Anupamaa, Imlie et Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin – constituent une menace pour l’émission populaire de Balaji, Kundali Bhagya, dans la course au sommet. Le Broadcast Audience Research Channel a publié le modèle de visionnage du public indien entre le 23 et le 29 janvier. Selon les derniers rapports du BARC, Anupamaa, Imlie sont parmi les émissions les plus regardées à la télévision.

Voici les cinq meilleures émissions de la télévision indienne:

Anupamaa: Vanraj appelle sa femme Anupamaa « mentalement instable ». Ses paroles agacent son fils Samar, qui atteint alors la maison de Kavya pour la rendre à son père. Kavya porte plainte contre Samar pour son mauvais comportement avec Vanraj chez elle. Le spectacle est titré par les acteurs Rupali Ganguly et Sudhanshu Pandey. Il est diffusé sur Star Plus

Imlie: Aditya a une dispute avec sa femme Malini au sujet d’une voiture envoyée par la mère de ce dernier. Il dit que sa belle-mère lui fait comprendre que son statut social est inférieur à elle. D’un autre côté, Imlie donne une leçon à un conducteur de pousse-pousse ivre, ce qui impressionne Aditya. Cette émission est également diffusée sur Star Plus.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Virat offre à sa femme Sai un bouquet de roses quand il vient à son collège. Elle l’accepte et lui demande d’acheter une rose sur le chemin du retour pour la donner à Pakhi. Alors que Neil Bhatt joue le rôle de Virat, Ayesha Singh et Aishwarya Sharma sont respectivement vus dans les rôles de Sai et Pakhi. Ceci est encore un autre spectacle Star Plus.

Kundali Bhagya: Preeta demande à Sameer de garder un œil sur Akshay alors qu’elle envisage de l’exposer devant sa future épouse Kritika. Alors que la mère de Kritika se fâche contre Preeta pour avoir toujours blâmé Akshay, Kritika se range du côté de Preeta et décide de lui donner une chance. Celui-ci est diffusé sur Zee TV.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: L’émission vedette de Shivangi Joshi et Mohsin Khan a récemment terminé 12 ans ainsi que 3300 épisodes, ce qui en fait la plus longue émission en hindi à ce jour. L’émission a frappé un barrage routier l’année dernière en raison du verrouillage, mais est maintenant de retour sur les rails. Cette émission est diffusée sur Star Plus.