Les nouvelles directives sur les masques CDC mettent l’accent sur les parents de jeunes enfants

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis affirment que les personnes entièrement vaccinées peuvent abandonner les masques dans la plupart des environnements intérieurs. Plusieurs États ont commencé à lever les mandats de masque. Et certaines écoles assouplissent les exigences relatives aux masques.

Mais alors que de nombreux Américains célèbrent la nouvelle orientation comme une étape vers un retour à la normale, certains parents de jeunes enfants qui ne peuvent pas encore être vaccinés disent qu’ils se sentent laissés pour compte.

«Pour moi, ce n’était pas le moment de célébrer», a déclaré Janie Able, mère de deux filles de 7 ans à Omaha, Nebraska. «Mon mari et moi sommes vaccinés, mais qu’en est-il de mes enfants?»

Elle a ajouté: «Je ne fais absolument pas confiance aux gens pour faire ce qui est juste et porter leurs masques s’ils ne sont pas vaccinés. Et cela va mettre mes enfants en danger.

La recherche a montré que les enfants sont moins sensibles au COVID-19. Au 6 mai, plus de 3,85 millions d’enfants avaient été testés positifs aux États-Unis, représentant 14% du total des cas cumulés, selon les données de l’American Academy of Pediatrics. Mais le rapport de l’AAP indique toujours que l’hospitalisation et la mort sont rares chez les enfants.

«Les chances d’un enfant de contracter et de propager le virus sont beaucoup plus faibles que pour les adultes», a déclaré Cole Beeler, directeur médical de la prévention des infections à l’hôpital universitaire IU Health. «Les enfants n’ont tout simplement pas été affectés de la même manière que les personnes âgées.»

Beeler a qualifié la décision du CDC de pas dans la bonne direction qui montre l’efficacité des vaccins et incite les gens à se faire vacciner.

«Cela envoie le message que le vaccin comporte des avantages», a-t-il déclaré. «Cela incite ceux qui hésitent à se faire vacciner. C’est une merveilleuse carotte au bout du bâton.

Mais Beeler a déclaré qu’il reconnaissait les préoccupations des parents ayant de jeunes enfants.

«En tant que parent, vous devez faire ce que vous pensez être le mieux pour protéger vos enfants et cela peut signifier maintenir des restrictions sur ce que vous sortez et faites avec vos enfants», a déclaré Beeler. «Tout cela évalue les risques et les avantages pour vous en tant que famille.»

Le vaccin Pfizer-BioNTech est maintenant disponible pour les enfants âgés de 12 à 15 ans suite à la recommandation du CDC mercredi. Beeler a déclaré qu’il s’attend à ce que les enfants de moins de 12 ans commencent à se faire vacciner bientôt et espère que cela calmera les craintes de certains parents inquiets au sujet des exigences de masque desserrées.

Bien qu’elle comprenne que les enfants sont moins sensibles au virus, Able a déclaré que sa famille continuerait de porter des masques pour mieux protéger ses filles du virus.

«Je sais que c’est un faible pourcentage, mais il y a des enfants qui l’ont attrapé et qui ont été touchés», a-t-elle dit, la voix se brisant. «Et si c’était votre enfant? Je prendrais un pari sur moi-même. Mais mes enfants? Jamais. »

« Une nouvelle dimension » de la fatigue familiale

Emily Smith, professeur adjoint d’épidémiologie à l’Université Baylor, a déclaré que les nouvelles directives du CDC étaient «difficiles et déroutantes» pour les parents fatigués de prendre des décisions difficiles et constantes pour protéger leurs enfants du virus.

«Les nouvelles directives ajoutent une nouvelle dimension à cette fatigue pour les familles avec des petits qui n’ont pas encore reçu leurs vaccins», a-t-elle déclaré.

Dans un message sur Facebook, Smith a déclaré que les nouvelles directives dépendent fortement du «système d’honneur auquel je ne fais plus confiance» et peuvent laisser derrière elles des personnes encore vulnérables, notamment des enfants, des adultes à haut risque et des communautés ayant un accès limité aux soins de santé et vaccinations.

«Il y a encore un grand nombre de personnes à haut risque non vaccinées qui comptent sur les gens qui disent la vérité pour savoir s’ils sont vaccinés ou non et agissent en conséquence en se masquant», a-t-elle écrit.

Yvonne Maldonado, présidente du comité AAP sur les maladies infectieuses, a déclaré vendredi dans un communiqué que les jeunes enfants devraient continuer à porter des masques faciaux en public jusqu’à ce qu’ils soient éligibles à la vaccination.

«Nous avons déjà vu comment les masques ont aidé à prévenir la propagation des infections respiratoires dans les écoles, les camps et autres contextes communautaires, en particulier lorsque tout le monde les porte, se lave les mains et suit d’autres directives de contrôle des infections», a déclaré Maldonado.

Mais la fille de 15 mois de Sarah Howland est trop jeune pour porter un masque, a-t-elle déclaré. Alors que Howland, de Chicago, a d’abord été enthousiasmée par les nouvelles directives, elle est rapidement devenue anxieuse et frustrée en pensant à la façon dont cela pourrait affecter sa jeune fille.

«Je ne suis pas sûre de croire que relâcher les conseils est la meilleure chose pour ma fille», a-t-elle déclaré. «Je suis terrifiée à l’idée qu’elle tombe malade et qu’elle ait des effets à long terme que nous n’avons pas encore compris.»

Parce que sa fille ne peut pas encore se faire vacciner ou porter un masque, voir les autres autour d’elle porter des masques lui donne un niveau de calme et de protection, a déclaré Howland.

«J’ai l’impression que les parents de jeunes enfants ne sont pas pleinement pris en compte dans ces décisions», a-t-elle déclaré. «Un masque semble être une chose facile à faire pour protéger nos enfants.»

Suzanne Publicover, mère d’un enfant de 3 ans et 15 mois à Washington, DC, a accepté et prévoit également de continuer à porter son masque.

«J’ai été extrêmement contrarié et frustré par les nouvelles orientations», a déclaré Publicover. «Cela semble extrêmement prématuré et comme s’ils n’avaient même pas envisagé les parents et les jeunes enfants.»

«C’est exaspérant que nous ayons été laissés pour compte», a-t-elle ajouté.

Rebecca Muller, la mère d’un fils de 3 ans à Collingswood, New Jersey, a déclaré que les nouvelles directives faisaient pression sur les parents pour qu’ils prennent des décisions difficiles sur l’endroit où emmener leurs enfants en toute sécurité.

«Cela n’a pas été si grave de porter un masque», a-t-elle déclaré. «Si cela doit être une étape pour assurer la sécurité de quelqu’un, pourquoi pas?»

