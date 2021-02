Les nouvelles directives du gouvernement sur les médias sociaux exigent que les plates-formes soumettent un rapport de conformité mensuel: faits saillants

Parallèlement aux nouvelles directives pour les plates-formes OTT sur les cotes de classification et les recours en matière de réclamations, le gouvernement indien a également lancé de nouvelles lignes directrices pour les plates-formes de médias sociaux qui incluent des sanctions pour la publication de contenu offensant, les plates-formes de médias sociaux devant publier un rapport mensuel de conformité et la suppression de contenu offensant dans les 24 heures, entre autres règles. Le nouvel ensemble de lignes directrices pour les plates-formes de médias sociaux accompagne le nouveau cadre lancé pour les plates-formes OTT, qui les obligera à auto-classer le contenu et à suivre un mécanisme de règlement des plaintes à trois niveaux.

Les nouvelles lignes directrices pour les plates-formes de médias sociaux nécessitent des plates-formes de médias sociaux importantes (plates-formes ayant une base d’utilisateurs dépassant un certain seuil) devront permettre l’identification du premier initiateur des informations pour la publication de contenu offensant. Cette personne est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de 5 ans. En dehors de cela, les plates-formes de premier plan doivent également nommer un chef de la conformité, un contractant nodal et un responsable des griefs résident. Ils devront également publier un rapport mensuel de conformité avec les détails des plaintes reçues et des mesures prises. Les principales plateformes de médias sociaux sont également tenues de supprimer tout contenu offensant dans les 24 heures suivant la réception d’une plainte. Les autres doivent accuser réception dans les 24 heures et résoudre le problème global dans les 15 jours.

En dehors de cela, les nouvelles directives concernent les plates-formes OTT, comme indiqué précédemment. Voici quelques faits saillants clés pour les plates-formes OTT:

-Les plates-formes OTT doivent maintenant auto-classer le contenu en 5 catégories basées sur l’âge – U, 7+, 13+, 16+ et A qui doivent être affichées. Verrous parentaux et mécanismes de vérification de l’âge à appliquer conformément à la classification du contenu.

-Le contenu OTT sera régi par un mécanisme de règlement des griefs à 3 niveaux – (1) autorégulation par plate-forme, (2) organisme d’autorégulation et (3) mécanisme de surveillance formulé par le ministère de l’Information et de la Radiodiffusion

-Les actualités sur les plates-formes OTT devront respecter les lignes directrices établies par le Conseil de la presse de l’Inde et la loi sur la réglementation des réseaux de télévision par câble pour les aligner sur les informations imprimées et télévisées.