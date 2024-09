Les nouvelles directives de la FDA sur la mammographie modifient ce que les patients doivent savoir

Les femmes qui passent leur mammographie de routine peuvent trouver de nouvelles informations sur leurs résultats concernant la densité mammaire.

Une décision de la Food and Drug Administration obligeant les centres de mammographie à informer les patientes de la densité mammaire – une mesure du tissu mammaire d’une femme – est entrée en vigueur mardi.

Selon les experts de la santé, il s’agit d’une première étape importante pour permettre aux patientes de comprendre leur risque de cancer du sein et de savoir si elles pourraient avoir besoin d’examens supplémentaires, car il est plus difficile pour les mammographies de détecter les cancers dans les seins denses. Cette exigence nationale contribue également à normaliser les rapports de mammographie à travers le pays, éliminant ainsi une mosaïque de mandats différents de chaque État.

Mais les experts disent également que cela ne va pas assez loin car cela ne garantit pas que les compagnies d’assurance couvriront les tests supplémentaires avec une échographie ou une IRM pour les femmes ayant des seins denses, même si les prestataires de soins de santé le recommandent. un. il.

Sans couverture d’assurance, les patientes risquent de retarder les examens supplémentaires nécessaires pour détecter – ou exclure – un cancer du sein. Et dans un type de cancer où la détection précoce est la clé de la survie, les experts de la santé affirment que ce retard peut faire une différence considérable en termes de traitement, de coût, de qualité de vie et même de survie.

Qu’est-ce que la densité mammaire ?

La densité mammaire mesure la quantité de tissu adipeux par rapport aux autres tissus qui composent les muscles et les canaux galactophores, appelés tissu fibroglandulaire.

Les femmes ayant des seins denses ont plus de tissu fibroglandulaire alors que celles qui n’ont pas de seins denses ont plus de tissu adipeux. La moitié des femmes ont des seins uniformément denses ou extrêmement denses, selon le Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Les patientes ne peuvent pas évaluer la densité de leurs seins en fonction de leur taille ou de leur forme, a déclaré le Dr Carolyn Malone, radiologue au Centre médical de l’université Hackensack dans le New Jersey. La densité mammaire ne change pas avec le régime alimentaire, l’exercice physique ou d’autres facteurs liés au mode de vie.

« Nous savons tous que les femmes ont des tailles de poitrine différentes. C’est le même principe », a-t-elle déclaré. « La densité mammaire détermine votre personnalité. »

Cependant, les seins peuvent perdre de leur densité à mesure qu’une femme vieillit, généralement autour de la ménopause.

Les seins denses augmentent-ils le risque de cancer ?

Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, les femmes ayant des seins denses ont un risque plus élevé de développer un cancer du sein.

Le cancer se forme dans le tissu fibroglandulaire et non dans les cellules adipeuses, a déclaré le Dr Anita Mehta, professeure adjointe de radiologie au GW Cancer Center. Les femmes ayant des seins denses peuvent avoir un risque plus élevé de développer un cancer, car le cancer a plus de chances de se former dans un sein contenant davantage de tissu fibroglandulaire.

Les mammographies, un type de radiographie, ont plus de mal à détecter le cancer dans les seins denses.

Sur une mammographie, le tissu adipeux apparaît en noir sur l’image, tandis que le tissu fibroglandulaire apparaît en blanc. Le cancer apparaît également en blanc sur la radiographie, il peut donc être difficile de détecter un cancer s’il est entouré de beaucoup de tissu fibroglandulaire, ont déclaré plusieurs experts.

« C’est comme chercher une boule de neige dans un champ de neige », a déclaré Teri Thomas, directrice générale de Volpara Health, une société de logiciels qui aide les familles à comprendre le risque de cancer et à le détecter précocement. « Il est très facile pour le cancer d’être caché dans des seins denses. »

Après une mammographie, les professionnels de santé peuvent recommander aux femmes ayant des seins denses de passer une échographie mammaire ou une imagerie par résonance magnétique (IRM), qui sont plus sensibles pour détecter le cancer du sein. Aucune de ces deux méthodes n’est recommandée pour le dépistage de routine, car elles sont coûteuses et plus susceptibles de montrer des zones suspectes qui pourraient être interprétées à tort comme un cancer du sein.

À quoi s’attendre lors de votre prochaine mammographie

Les femmes ne verront aucun changement dans leurs mammographies de routine. La nouvelle règle de la FDA se verra dans leurs résultats.

En plus de savoir si un cancer a été détecté ou non, les femmes pourront également voir une évaluation globale de leur densité mammaire allant de « les seins sont presque entièrement gras » à « les seins sont extrêmement denses ».

Un résumé expliquera également comment la densité des tissus rend plus difficile la détection du cancer du sein sur une mammographie et augmente le risque de développer un cancer, encourageant les patients à parler de la densité mammaire à leur prestataire de soins de santé.

Avant la décision de la FDA, 39 États et Washington DC avaient des obligations étatiques qui imposaient aux centres de mammographie d’informer les patientes de leur densité mammaire ou de les informer sur la densité mammaire en général, a déclaré Mehta. Désormais, les informations seront uniformes dans tout le pays.

Cependant, la couverture d’assurance pour les tests supplémentaires recommandés ne le sera pas.

L’assurance couvre-t-elle les échographies et les IRM mammaires ?

Les mammographies de routine et recommandées sont couvertes par l’assurance privée depuis 2010 adoption de la loi sur les soins abordables, également connu sous le nom d’Obamacare. Mais la couverture des tests supplémentaires en raison de la densité mammaire et d’autres facteurs de risque varie selon l’État et l’assurance.

Certaines assurances nécessitent une autorisation préalable des prestataires de soins de santé, a déclaré Thomas, d’autres peuvent exiger qu’un patient atteigne sa franchise avant de couvrir les tests.

L’absence de couverture universelle pour les échographies et les IRM mammaires oblige de nombreuses patientes aux seins denses à retarder les tests recommandés en attendant de trouver comment se les permettre, affirment les experts de la santé. Le coût d’une échographie peut s’élever à quelques centaines de dollars, tandis que la facture d’une IRM peut facilement atteindre environ 1 000 dollars.

Selon Thomas, si les patientes retardent les tests, un cancer non détecté par la mammographie peut se propager, ce qui augmente le besoin d’un traitement plus agressif et aggrave leurs chances de survie.

Le cancer du sein à un stade précoce a un taux de survie à 5 ans de 99 %, selon la National Breast Cancer Foundation. Ce chiffre tombe à 86 % au stade 3, qui est considéré comme un cancer à un stade avancé.

Les décideurs politiques cherchent à remédier à cette couverture imprévisible. Un projet de loi présenté au Congrès en mai 2023, appelé le Find It Early Actgarantirait une couverture d’assurance complète aux femmes ayant un tissu mammaire dense pour leur permettre de bénéficier d’un dépistage supplémentaire.

Le projet de loi a été approuvé par des organisations médicales comme la Société américaine du cancer et le Collège américain des chirurgiens. Thomas, dont la société Volpara Health a également soutenu le projet de loi, affirme que des tests supplémentaires pour les femmes ayant des seins denses sont médicalement nécessaires et que les États-Unis doivent rattraper les autres pays à revenu élevé qui les couvrent.

« En tant que nation, nous pouvons faire beaucoup mieux », a-t-elle déclaré. « En tant qu’Américaine, cela me brise le cœur de voir que nous sommes si peu clairvoyants sur ces questions. »

Vous pouvez contacter Adrianna Rodriguez à l’adresse [email protected]