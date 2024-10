Les Nouvelles de Laval | « Magic of Hope » de Pink in the City récolte 325 000 $ pour le cancer du sein

Près de 600 invités ont fait la fête lors d’une soirée de gala au profit du Centre du sein du CUSM

Comment garder espoir ? Pour les 600 sympathisants de la fondation contre le cancer du sein Pink in the City, le gala Magic of Hope de cette année avait pour objectif de créer et de maintenir l’espoir, même face au cancer.

Près de 600 invités étaient présents au Château Royal de Chomedey vendredi soir dernier pour s’amuser un peu, savourer un repas gastronomique, écouter et danser sur de la musique entraînante et répondre à l’appel pour aider à amasser la somme prévue de 325 000 $ au profit des patients du Centre du sein du Centre universitaire de santé McGill.

Denise et Bobby Vourtzoumis sont vus ici lors du gala La Magie de l’espoir en compagnie de certains invités de la soirée, dont le Dr Sarkis Meterissian (à l’extrême droite), directeur du Centre du sein du CUSM. (Photo : Martin C. Barry, Nouvelles de Laval)

Inspiré pour aider

Pink in the City a été fondée en 2006 lorsque Lawrence Vourtzoumis, 11 ans, alors qu’il se rendait à l’école en voiture avec sa mère Denise, a entendu une publicité à la radio demandant aux volontaires de se raser la tête en signe de solidarité avec ceux qui avaient perdu leur cheveux à cause des traitements de chimiothérapie pour le cancer du sein.

Il a été séduit par l’idée et a demandé à sa mère s’il pouvait participer. Il voulait se raser la tête pour montrer son soutien, ce qui était une chose assez courageuse pour un préadolescent. Denise a accepté et a aidé Lawrence à récolter la somme d’argent nécessaire pour pouvoir participer.

Certaines des nombreuses survivantes du cancer du sein qui se sont manifestées au cours de la soirée pour témoigner vivant du travail de recherche salvateur effectué par le Centre du sein du CUSM avec le soutien de Pink in the City. (Photo : Martin C. Barry, Nouvelles de Laval)

Des millions amassés pour le CUSM

Près de deux décennies et de nombreuses soirées de gala de collecte de fonds plus tard, Pink in the City a récolté des millions pour la Fondation du CUSM, qui remet des fonds au programme de bien-être de la clinique du sein du Centre universitaire de santé McGill.

Pink in the City a commencé comme un événement unique. Cela a renforcé une sensibilisation déjà existante au sujet du cancer du sein dans la communauté et la nécessité de soutenir celles qui avaient été touchées par la maladie. Cela intègre également l’idée que chaque geste altruiste de soutien fait une différence.

Soutien de la communauté

Au fil du temps, des bénévoles, des sponsors, des partenaires et des conseillers médicaux ont permis à Pink in the City d’atteindre et de dépasser ses objectifs. Les partenaires communautaires ont également joué un rôle clé en soutenant et en participant aux diverses fonctions et événements de Pink in the City. Les partenariats se sont étendus aux programmes de leadership des écoles secondaires de la région de Laval grâce au programme Model the Way.

Parmi les invités du gala La Magie de l’espoir figuraient le sénateur Tony Loffreda et la députée libérale de Vimy Annie Koutrakis (au centre). (Photo : Martin C. Barry, Nouvelles de Laval) Daniel Johnson (deuxième à partir de la droite), de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, a reçu lors de l’événement La Magie de l’espoir une plaque reconnaissant sa précieuse contribution à Pink in the City. (Photo : Martin C. Barry, Nouvelles de Laval)

Vendredi soir dernier, lors du gala La Magie de l’espoir, Daniel Johnson, éducateur et administrateur de longue date de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, qui a joué un rôle clé dans la mise en œuvre de Model the Way, faisait partie des invités d’honneur qui ont reçu des plaques commémorant leurs importantes contributions à Pink in the Ville.