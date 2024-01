Les nouvelles coques Samsung Galaxy S24 d’elago sont désormais disponibles à partir de seulement 11 $ : silicone, MagSafe et plus

Dans notre couverture continue des nouvelles coques Samsung Galaxy S24 lancées cette semaine, la nouvelle collection Élago est maintenant arrivé via sa vitrine officielle Amazon. La marque est connue pour ses traitements en silicone lisses et doux sur tout, des étuis AirPods et supports de chargement Apple Watch aux coques iPhone et Galaxy, tous disponibles à étiquettes de prix abordables avec des réductions régulières. Sa dernière collection de coques Galaxy S24 emboîte le pas, toutes au prix de bien sous 20 $ avec des remises de lancement notables à portée de main. Les transactions d’aujourd’hui commencer juste à 11 $ avec livraison gratuite pour les membres Prime ou pour les commandes supérieures à 25 $, et vous pouvez le voir de plus près ci-dessous.

Nouvelles offres de coques Elago pour Samsung Galaxy S24

coque elago en silicone liquide pour Galaxy S24 11 $ (Rég. 13 $ +) Compatible avec S24, S24+ et S24 Ultra Cinq options de couleurs

(Rég. 13 $ +) coque elago Hybrid Clear Galaxy S24 de 12,50 $ (Rég. 15 $) Compatible avec S24, S24+ et S24 Ultra Pare-chocs transparent antichoc Découpes précises pour la caméra

(Rég. 15 $) coque elago hybride magnétique transparente pour Galaxy S24 15 $ (Rég. 18 $) Compatible avec S24 Ultra Pare-chocs transparent antichoc Découpes précises pour la caméra Technologie MagSafe intégrée

(Rég. 18 $)

Coque Elago en silicone liquide pour Galaxy S24 :

Contrairement à d’autres coques génériques produites en série, toutes nos coques sont conçues en interne à partir de zéro. Depuis le concept jusqu’au produit fini, chaque aspect de la création d’un produit est réalisé en interne pour garantir que vous obtenez un produit qui s’adaptera parfaitement, contribuera à protéger contre une utilisation quotidienne et aura fière allure – vous permettant d’économiser du temps et de l’argent. .

Les coques en silicone d’Elago sont les meilleures ventes sur Amazon depuis quatre ans pour une bonne raison ! Chaque modèle, notre design s’améliore un peu, vous en offrant de plus en plus chaque année.

Du silicone liquide a été utilisé pour fabriquer cette incroyable coque ! L’étui ajoute une excellente adhérence et protection à votre téléphone tout en ajoutant une touche de couleur ! Ne sacrifiez aucun aspect de ce qui rend une coque géniale lorsque vous choisissez Elago.

Couverture complète compatible avec votre Samsung S24 Ultra. L’étui couvre tous les côtés du téléphone, y compris le bas et les boutons. Le rebord surélevé aide à protéger l’écran et l’appareil photo contre les rayures dues au contact direct avec la surface. Compatible chargement sans fil.

