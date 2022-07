Les nouvelles cartes consultables d’Instagram montrent les entreprises locales

Instagram a ajouté des cartes consultables à sa plate-forme, vous pouvez donc désormais explorer des emplacements balisés sans avoir à ouvrir une application de cartes externe. Vous pouvez également filtrer les recherches sur la carte pour des entreprises telles que des restaurants, des cafés et des salons de beauté afin de découvrir les entreprises locales à proximité.

“Nous introduisons aujourd’hui une nouvelle carte consultable sur IG”, a déclaré le PDG de Meta. Mark Zuckerberg a posté sur sa story Instagram mardi. “Vous pouvez désormais découvrir les entreprises locales populaires près de chez vous et filtrer par catégories.”

Les cartes vous permettront de taper sur les balises de localisation dans les publications et les histoires, et de faire défiler les zones marquées. Vous pouvez également rechercher des villes, des quartiers ou d’autres lieux dans l’onglet Explorer, ou rechercher des lieux via des hashtags comme “#sanfrancisco”.

Vous pouvez ensuite enregistrer des lieux dans une collection pour les consulter plus tard et partager des lieux via des messages directs avec des amis.

Si votre profil est public, vos publications et histoires apparaîtront sur la carte lorsque vous utiliserez des balises de localisation ou des autocollants.