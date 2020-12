Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Khloe Kardashian’s Les bons vêtements américains sont réputés pour leur grande taille, vous feriez donc mieux de croire la marque nouvelles chaussures, aujourd’hui, emboîte le pas. De talons à bottes, chaque paire est disponible dans les tailles quatre à 14, ainsi que dans des largeurs étendues. Khloe a partagé sur Instagram que deux ans d’amour et d’attention ont été consacrés à la création de ces chaussures, et nous disons que cela se voit.

Faites de votre mieux dans notre styles préférés au dessous de. Et dépêchez-vous – ces bottes sont faites pour marcher, donc elles se vendent vite!