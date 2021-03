La mode hip-hop peut parfois être difficile à comprendre par les roturiers. Les dernières baskets Adidas conçues par le rappeur estonien Tommy Cash en sont un bon exemple. Le rappeur a créé des baskets d’un mètre de long, qui se trouvent être les plus longues de tous les temps. Mais compte tenu du fait que 2020 consistait à maintenir la distance sociale avec la pandémie de coronavirus, ces baskets pourraient ne pas sembler si scandaleuses.

Un autre point unique à propos de ces paires de baskets excentriques est que l’une est noire et l’autre est blanche. L’artiste hip-hop de 29 ans s’était associé à adidas Originals pour son dernier volet de la campagne SUPERSTAR. Dans une publication sur Instagram lundi, il a révélé que lorsqu’il a dit à Adidas pour la première fois qu’il voulait fabriquer la chaussure la plus longue du monde en tant que collaboration, ils étaient assez sceptiques, mais cinq mois plus tard, «nous y sommes». Le résultat est une édition très limitée composée d’une Adidas Superstar anormalement allongée, ce qui pourrait également vous rappeler une paire de chaussures de clown.

La création de mode de niche à l’allure étrange a certainement laissé les internautes séparés qui ont partagé leurs réactions folles sur les réseaux sociaux. Certains utilisateurs se demandent qui, dans leur esprit, porterait les chaussures tandis que d’autres s’interrogent sur l’utilisation pratique des chaussures. Un utilisateur a demandé sur Twitter comment elle soulèverait son orteil avec ces chaussures extra larges, tandis qu’un autre utilisateur s’est demandé comment ils marcheraient avec.

Je ne serais pas capable de soulever un orteil en eux ?? – adair🐚 in love ère • simp for cam & max (@bradleywillbear) 3 mars 2021

Comment suis-je censé marcher dans ces … Ayọ̀olùwànimì (@TheAyoSamuel) 3 mars 2021

La chaussure a déjà inspiré un utilisateur à créer un mème parfait. Un utilisateur a qualifié les baskets de « chaussures baguette » et a écrit que c’était un moyen idéal pour les parents de punir un enfant s’ils leur demandaient de délacer, lacer, puis nouer les chaussures d’un mètre de long.

* mon enfant gâche * Moi: délacer et remettre mes chaussures baguette, c’est ta punition. – Croyant sceptique (@OlaniyiIbnOdin) 3 mars 2021

Maman: Votre nouvelle veste n’est pas si grande! D’ailleurs, tu vas grandir dedans! https://t.co/vH6hyNvCqs – 🎸 ༶ Entrée – EMPEROR LAYOUT COMEBACK ༶ 🎸 (@ViewMonsterr) 3 mars 2021

Commentant le post Instagram de Tommy Cash, un abonné a trouvé l’occasion idéale de commenter: « Qu’est-ce que thoooooooooooooooooooooooose ?! » Alors qu’un autre utilisateur a suggéré une façon intelligente d’utiliser l’espace supplémentaire dans les chaussures et a écrit: «Vous pouvez cacher un sandwich dans l’espace vide. CoUtuRe rencontre la fonctionnalité ».

https://www.instagram.com/p/CL4dLNBLShm/?utm_source=ig_web_copy_link