Les nouvelles barres de son Klipsch ont tout ce dont vous avez besoin en 2021

Klipsch a annoncé ce matin sa nouvelle gamme de barres de son, les barres de cinéma Klipsch. Au total, il y en a quatre : Cinema 1200 avec Dolby Atmos, Cinema 800 avec Dolby Atmos, ainsi que les Cinema 600 et Cinema 400 avec Dolby Audio. Pour nous ici chez Droid Life, l’inclusion de Google Assistant est un grand point fort, avec une connectivité WiFi permettant la prise en charge d’Assistant, Alexa et Spotify Connect sur les modèles Cinema 1200 et Cinema 800. En raison de l’absence de WiFi sur les 600 et 400, nous ne parlerons que des deux autres.

Les packs Cinema 1200 et Cinema 800 comprennent de grands subwoofers, le 1200 recevant un woofer fermé de 12 pouces et le 800 un 10 pouces. Le Cinema 1200 est également livré avec une paire d’enceintes surround Dolby Atmos.

Pour les spécifications, le Cinema 1200 prend en charge une expérience cinématique 5.1.4 complète en permettant au son de provenir littéralement de toutes les directions, y compris les frais généraux (décode 7.1.4 Dolby Atmos). Il prend en charge le passthrough 8K HDR avec compatibilité Dolby Vision et dispose d’une connexion eARC qui permet aux téléviseurs compatibles de transmettre Dolby Atmos à partir d’applications intégrées. Klipsch comprend également deux entrées HDMI supplémentaires pour les appareils externes.

Le Cinema 800, légèrement plus petit que le 1200 à 48 pouces contre 54 pouces, semble être le meilleur rapport qualité-prix. Il prend également en charge le passthrough 8K HDR, décode 7.1.4 Dolby Atmos, dispose d’une connectivité eARC de nouvelle génération et peut être associé aux haut-parleurs surround sans fil de Klipsch. La principale différence est la plus petite longueur et le plus petit subwoofer, ainsi que l’absence d’enceintes surround incluses. En dehors de cela, il a tous la même connectivité et le même support d’après ce que nous pouvons en dire.

Klipsch a eu la générosité de nous envoyer une nouvelle barre de son Cinema 800 à tester, alors soyez à l’affût d’une sorte de critique dans un proche avenir. En attendant, vous pouvez acheter votre propre barre de son Cinema à partir de cette semaine sur la boutique en ligne de Klipsch, AudioAdvice, et également Crutchfield.