Les nouvelles bandes-annonces de Marvels se concentrent sur Captain Marvel, pas sur d’autres héros

C’est donc un peu étrange. Au cours du week-end, j’ai vu un nouveau Spot télé pour Les merveilles et a été frappé par quelque chose : il était presque complètement dépourvu de Kamala Khan (Iman Vellani) et de Monica Rambeau (Teyonah Parris), toutes deux massives, des parties massives de la précédente deux remorques sorti pour le film. Au lieu de cela, ce clip s’est fortement concentré sur Carol Danvers (Brie Larson), ce qui montre très clairement que ce film est une suite de Capitaine Marvel tout en ignorant pour la plupart ses liens avec les émissions Disney+ Mme Marvel et WandaVision.

La femme qui serait Photon

En fait, une version étendue de ce spot est désormais en ligne et vous pouvez la regarder ici.

Les Merveilles | Préparé | En salles le 10 novembre

Celui que j’ai vu à la télévision ne contenait pas tous les extraits des films précédents comme celui-ci, mais ces scènes ne font que le marteler davantage. Les merveilles est Capitaine Marvel 2. De plus, Kamala et Monica n’apparaissent que brièvement, comme si elles étaient à peine des personnages secondaires.

Je pensais que c’était une anomalie jusqu’à ce que Marvel Studios envoie un communiqué de presse indiquant «Captain Marvel revient avec de nouveaux alliés super-héros le 10 novembre.

qui présentait le clip ci-dessus ainsi qu’une nouvelle featurette intitulée « Le retour du capitaine Marvel ». Pas Mme Marvel. Pas Monica Rambeau. Pas WandaVision. Capitaine Marvel. Vous pouvez regarder cela ci-dessous.

Les Merveilles | Le retour du capitaine Marvel | En salles le 10 novembre

Il y a plus de Kamala et Monica que dans le spot télé mais, encore une fois, c’est assez je me suis concentré sur le fait que c’était le film de Carol. Alors pourquoi ce changement ? Est-ce parce que les recherches marketing de Marvel ont révélé que le public est beaucoup plus familier avec le personnage apparu dans plusieurs films valant des milliards de dollars ? par opposition à deux personnages d’émissions en streaming – et donc indiquer clairement qu’elle est la star est mieux pour la vente de billets ? C’est parce que ce sont les clips de Carol et que Monica et Kamala recevront leurs propres clips dans les semaines à venir ? Ou est-ce tout autre chose ? io9 a contacté Marvel pour un commentaire potentiel et mettra à jour si ou quand nous recevons une réponse.

Quoi qu’il en soit, Marvel veut que vous vous émerveilliez du fait que Les merveilles est un Capitaine Marvel suite. Cela est merveilleusement vrai. De plus, les billets sont maintenant en vente pour Les merveillesqui ouvre le 10 novembre.

