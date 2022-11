Les nouvelles ampoules Reveal de GE apportent une joie d’amélioration des couleurs à la maison intelligente

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

J’ai couvert un étrange assortiment de rythmes au cours de mes années au sein de l’équipe CNET Home, des réfrigérateurs à écran tactile aux tirelires compatibles avec les applications, mais j’ai particulièrement apprécié le temps que j’ai passé à examiner et à tester Ampoules LED. Pourquoi? Les lumières sont une nécessité, et elles peuvent avoir un impact important sur l’apparence et l’ambiance de votre maison. Mais la plupart des gens ne passent pas beaucoup de temps à penser à leurs lumières.

Chris Monroe/Crumpe



En tant que tel, j’étais toujours désireux de trouver des mises à niveau d’éclairage faciles qui font réellement la différence. Oui, Les lumières LED peuvent rendre votre facture d’électricité plus efficace, mais vous voulez aussi qu’ils aient l’air bien en le faisant. Peu d’ampoules que j’ai testées, le cas échéant, ont rendu les couleurs aussi belles que celles de la gamme GE Reveal, qui utilisent un filtre spécial pour réduire les niveaux élevés de jaune émis par les LED. Ce filtre rend les blancs de votre maison plus blancs et contribue également à rendre les couleurs plus précises et plus vives.

Mon seul regret à l’époque était qu’il n’y avait pas de version intelligente de l’ampoule GE Reveal que vous pouviez automatiser ou contrôler avec un assistant vocal – mais maintenant, il y en a ! Disponible dans une ampoule classique en forme de A ou un projecteur LED au-dessus de la tête, dont aucun ne coûte plus de 25 $, l’ampoule intelligente GE Cync Reveal est un bon cadeau technologique sournois pour les amateurs de domotique en herbe, ou pour tous ceux qui veulent juste le couleurs dans leur maison pour faire éclater.

Pourquoi c’est un super cadeau : En tant que l’une des ampoules intelligentes Direct Connect de GE, qui utilisent des radios Wi-Fi intégrées pour se connecter directement à votre réseau domestique dès que vous les vissez et les allumez, l’ampoule intelligente GE Cync Reveal n’a pas besoin d’un hub ou une plate-forme domotique existante pour que vous puissiez l’utiliser. Tout ce dont vous avez besoin est le Wi-Fi. Une fois qu’une ampoule est connectée, vous pouvez utiliser l’application Cync et l’automatiser pour allumer et éteindre ou modifier les paramètres de couleur à des moments précis. Vous pouvez également le connecter à Alexa ou à l’assistant Google pour les commandes vocales. En plus de cela, l’ampoule comprend un spectre complet de couleurs RVB et plusieurs préréglages animés, donc si vous voulez quelque chose d’amusant pour une fête ou pour les vacances, c’est aussi un excellent choix pour cela.

Ce que vous paierez : Pas beaucoup! La version standard en forme de A de l’ampoule ce qui est nettement inférieur à une ampoule connectée couleur comparable de grandes marques de maison intelligente comme Philips Hue ( ) ou Lifx ( ). Avec 800 lumens de puissance lumineuse, l’ampoule intelligente GE Cync Reveal est tout aussi lumineuse que l’une ou l’autre, et avec une consommation électrique de 9,5 watts, elle n’ajoutera qu’un peu plus d’un dollar à votre facture d’énergie. chaque année si vous l’utilisez en moyenne 3 heures par jour. En attendant, si vous avez besoin d’un projecteur BR30 comme celui que j’ai testé, cela vous coûtera . Encore une fois, c’est beaucoup moins que la plupart des concurrents, et c’est toujours très brillant et efficace.