Les nouvelles améliorations F1 2023 de Mercedes analysées par Ted Kravitz et Anthony Davidson au Grand Prix de Monaco

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Anthony Davidson et Ted Kravitz de Sky F1 étaient au SkyPad pour examiner les améliorations qui pourraient sauver la saison de Mercedes

Anthony Davidson et Ted Kravitz de Sky F1 étaient au SkyPad pour examiner les améliorations qui pourraient sauver la saison de Mercedes

Sky Sports F1 Anthony Davidson et Ted Kravitz analysent les améliorations tant attendues que Mercedes a fait ses débuts à Monaco, avant la course cruciale pour la W14 au Grand Prix d’Espagne de ce week-end.

Mercedes est en retrait depuis le début de l’année dernière et n’a remporté qu’une seule victoire lors des 29 dernières courses de Formule 1.

L’équipe a été très honnête sur le fait de ne pas être là où elle voulait être après beaucoup de battage médiatique et d’attentes au cours de l’hiver avant cette saison.

Ils occupent la troisième place du championnat des constructeurs, à seulement un point d’Aston Martin, mais c’est l’écart avec Red Bull qui a été leur grande préoccupation.

À 130 points de retard sur l’équipe basée à Milton Keynes et bien en retard sur la plupart des événements cette année, Lewis Hamilton espère que la série d’améliorations apportées à Monaco, notamment un nouveau plancher, une suspension avant et des pontons, marquera le début de Mercedes. revenir dans la bonne trajectoire.

« Ce n’est pas l’endroit pour finalement tester une mise à niveau, mais la voiture se sentait généralement bien », a déclaré Hamilton après avoir roulé avec les nouvelles pièces pour la première fois.

« C’est un peu dommage que nous n’étions pas aussi proches que je l’aurais espéré, mais nous avons vraiment ressenti les améliorations et nous devons juste continuer à travailler et voir si nous pouvons extraire plus de jus de la voiture.

« Il y a [one area where seeing most improvement] et il est très clair où se situe le manque de performance pour moi et nous en parlerons donc lors du débriefing, nous réfléchirons ensemble et essaierons de comprendre comment nous pouvons le faire dans la limite de ce que nous avons et j’espère que cela nous donnera une plate-forme pour construire pour aller de l’avant. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Les temps forts du Grand Prix de Monaco lors de la sixième course de la saison de F1 Les temps forts du Grand Prix de Monaco lors de la sixième course de la saison de F1

Avec l’aide de Ted Kravitz et Anthony Davidson de Sky Sports F1, examinons de plus près les éléments que Mercedes a changés et pourquoi ils devaient apporter des développements aussi importants après cinq manches.

L’ancien concept « n’allait nulle part »

« Je pense qu’ils ont réalisé à Bahreïn que cela n’allait nulle part. Cela n’allait pas défier la vitesse de Red Bull », a déclaré Davidson.

« Ils n’avaient pas l’adhérence dont ils avaient besoin de la voiture. Peut-être à cause de la façon dont la suspension est de nos jours par rapport à l’arrière, disons le FRIC [front and read interconnected suspension] jours – peut-être que ce concept aurait fonctionné.

« Mais ils ont réalisé qu’ils allaient tomber dans une impasse et qu’il vaut mieux ne pas recommencer mais changer de voie. »

Le pilote Mercedes Lewis Hamilton de Grande-Bretagne tire sur la piste lors de la première séance d’essais à l’hippodrome de Monaco

Kravitz ajoute : « Maintenant qu’ils ont l’effet de sol [rules]ce n’était pas la bonne voiture pour les nouvelles règles d’effet de sol.

« Ce n’est pas vraiment comme un Red Bull ou un Aston Martin mais il y a ce petit canal ici [at the top of the left sidepod]dont j’aime à penser qu’il fournit une sorte de tapis rouge pour que l’air descende.

« Il indique à l’air où il veut aller – au milieu de celui-ci pour le ranger jusqu’à l’arrière de la voiture. »

Les pontons plus gros sont le changement le plus notable sur le W14, ce qui est plus conforme au reste de la philosophie du terrain.

Mercedes a eu l’une des voitures les plus lentes en ligne droite, peut-être en raison d’une combinaison d’une unité de puissance légèrement plus faible et d’une traînée avec le concept « sans sidepods ».

« Cette contre-dépouille, nous l’appelons ainsi sur le côté, essayant également de canaliser l’air de manière plus efficace à l’arrière de la voiture », explique Davidson.

Lewis Hamilton inspecte la conception améliorée des pontons de Mercedes à Monaco

« Je pense qu’ils en sont arrivés au point où ils ont réalisé qu’ils étaient les seuls [to have this concept]. C’était une voiture unique.

« Williams a commencé de la même manière l’année dernière et ils ont rapidement changé. Aston Martin a changé et maintenant, il était presque inévitable que Mercedes, à un moment donné, doive également changer les choses. »

« Les données de la soufflerie indiquent que ces nouveaux pontons, même s’ils dépassent un peu plus, permettent à la voiture d’aller plus vite. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Ted Kravitz de Sky F1 explique comment Mercedes a adapté sa voiture et l’impact potentiel de ses améliorations Ted Kravitz de Sky F1 explique comment Mercedes a adapté sa voiture et l’impact potentiel de ses améliorations

Nouveau plancher et plus de râteau

Mercedes a traditionnellement utilisé des voitures à faible rake depuis le début de l’ère turbo-hybride en 2014, tandis que ses rivaux Red Bull conçoivent généralement des machines à rake élevé.

La réglementation actuelle de la F1 signifie que plus de 50 % de l’appui est créé par le sol. La chute d’Hamilton lors de la dernière séance d’essais à Monaco a permis à tout le monde de voir le nouveau plancher de Mercedes.

« Vous pouvez voir à quel point le sol est complexe autour de cette zone ici. Tous ces canaux et il s’agit d’essayer d’encourager l’air sous la voiture », explique Davidson.

« Ce sont des voitures à effet de sol de nos jours et ils essaient de les faire rouler aussi bas que possible. Mais je pense qu’ils ont réalisé qu’ils avaient également besoin d’un peu de râteau dans la voiture, d’où la nécessité de changer beaucoup de philosophie de cette voiture. .

« La suspension avant, en essayant d’obtenir une plate-forme différente du râteau de la voiture, cette suspension anti-plongée, les points de ramassage sont différents ici maintenant beaucoup plus élevés qu’ils ne l’étaient auparavant. »

Hamilton: Barcelone est le meilleur circuit d’essai

La nature unique de Monaco à vitesse lente signifie que Mercedes ne comprendra pas pleinement l’impact de leurs mises à niveau avant le GP d’Espagne de ce week-end.

Le Circuit de Barcelona-Catalunya a longtemps été utilisé comme site d’essais en raison des différents virages et Hamilton semble être particulièrement positif sur un domaine de la nouvelle voiture.

« La semaine prochaine, Barcelone est le meilleur circuit d’essais pour nous, donc c’était vraiment difficile ici de vraiment savoir. La voiture était très raide, il y a beaucoup de bosses, c’est délicat », a-t-il déclaré.

« J’ai définitivement remarqué une partie particulière de la voiture qui était meilleure mais je ne sais pas comment ce sera la semaine prochaine. Je suis sûr que tout sera bien meilleur la semaine prochaine. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Lewis Hamilton se dit « vraiment heureux » après que Mercedes ait obtenu les P4 et P5 à Monaco Lewis Hamilton se dit « vraiment heureux » après que Mercedes ait obtenu les P4 et P5 à Monaco

Calendrier du GP d’Espagne en direct de Sky Sports F1

jeudi 1er juin

14h : Conférence de presse des pilotes

vendredi 2 juin

8h50 : Entraînement F3

10h00 : Entraînement F2

12h: GP d’Espagne Practice One (la session commence à 12h30)

13h55 : Qualifications F3

14h50 : Qualifications F2

15h45 : deuxième entraînement du GP d’Espagne (la session commence à 16h)

17h15 : Le Salon de la F1 : Espagne

samedi 3 juin

9h25 : Sprint F3

11h15 : Troisième entraînement du GP d’Espagne (la session commence à 11h30)

13h10 : Sprint F2

14h15 : préparation des qualifications du GP d’Espagne

15h : Qualification GP d’Espagne

18h15 : IndyCar – Qualification GP de Détroit

dimanche 4 juin

8h50 : F3 Feature Race

10h20 : course de fond F2

12h30 : préparation du GP d’Espagne du Grand Prix dimanche

14h : LE GRAND PRIX D’ESPAGNE

16h : Réaction du GP d’Espagne du drapeau à damier

17h45 : Indy NXT – GP de Détroit

20h : IndyCar – GP de Détroit

La série de victoires de Red Bull en F1 2023 se poursuivra-t-elle au GP d’Espagne ? Regardez toute l’action en direct sur Sky Sports F1 du 2 au 4 juin Obtenez Sky Sports