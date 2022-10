Les nouvelles aides auditives Bose et Lexie vont entrer sur le marché en vente libre

Nous entrerons dans un autre monde d’aides auditives après l’entrée en vigueur d’une nouvelle règle de la Food and Drug Administration des États-Unis le 17 octobre, qui permettre à de nombreuses aides auditives d’être vendues sans ordonnance et sans ordonnance.

Pour prendre une longueur d’avance sur le nouveau marché, Lexie Hearing, en partenariat avec Bose, lance une nouvelle aide auditive appelée Lexie B2 Hearing Aid. Le B2 ajoute une batterie entièrement rechargeable avec une autonomie allant jusqu’à 18 heures, qui est une mise à niveau du B1. (Le B1 est une version renommée de Les aides auditives SoundControl de Bosequi étaient disponibles en ligne directement au consommateur sous ce nom jusqu’à récemment, lorsque Bose en partenariat avec Lexie Hearing.) Le B2 et le B1 permettent aux utilisateurs de régler eux-mêmes leurs propres aides auditives, et ils s’associent à l’application Lexie, qui offre une assistance supplémentaire.

Une paire d’appareils auditifs B2 coûtera 999 $, ou 49 $ par mois pendant deux ans, si vous préférez diviser les paiements. (C’est plus cher que le B1, qui, selon Lexie, baissera à 849 $.) Le B2 fait partie du plus grand déploiement d’aides auditives en vente libre et sera disponible chez Walgreens, Best Buy et un total de 11 000 magasins. et pharmacies à l’échelle nationale et en ligne à partir du 17 octobre.

Le B2 est une aide auditive à récepteur dans le canal, et il est livré avec une pièce ou un haut-parleur amovible sélectionné pour s’adapter à la majorité des personnes qui l’utilisent (environ 80 %). Pour tester l’ajustement réel de l’aide auditive, vous utiliserez l’outil de mesure de l’oreille dans l’application couplée et votre téléphone vous dira si vous avez le bon ajustement. Si vous avez besoin d’une pièce détachable différente, Lexie dit qu’elle vous enverra automatiquement la bonne.

Comme tous les autres appareils en vente libre, l’aide auditive Lexie B2 est destinée aux personnes ayant une perte auditive perçue comme légère ou modérée. Le partenariat de Bose et Lexie Hearing reflète d’autres partenariats entre les entreprises d’électronique grand public et les entreprises d’aides auditives, comme L’annonce de Sony qu’il entrera sur le marché des aides auditives en vente libre avec WS Audiology.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.