Les nouvelles affaires se concentrent sur les pierres précieuses, les massages et les lectures | Actualités, Sports, Emplois

En mettant l’accent sur le service client, un jeu de mots et un inventaire New Age, Gem n Eyes est un magasin unique et nouveau situé dans le district de la 13e rue à Marshalltown.

Les propriétaires Brittany Maxon et un homme connu uniquement sous le nom de « TJ » ont ouvert la boutique il y a quatre mois. L’inspiration pour le nom du magasin vient du symbole astrologique de Maxon, a déclaré TJ.

« Et le fait est que nous vendons des pierres précieuses », a-t-il déclaré. « C’était censé être » Gem et moi « , mais nous avons opté pour » Eyes « .

Ouvrir le magasin semblait être la bonne chose à faire, a déclaré TJ. L’emplacement sous Nourish leur convenait mieux. Il a dit qu’ils avaient envisagé d’autres emplacements, mais qu’ils voulaient éviter tout sentiment d’entreprise.

« Cet endroit était disponible, et c’est comme le sous-sol de la grand-mère de quelqu’un », a déclaré TJ.

Il a hésité à appeler Gem n Eyes un magasin New Age car d’autres catégories, comme métaphysique, s’appliquent également. Cependant, il a déclaré qu’ils voulaient rester au-dessus des étiquettes. TJ est conscient des idées fausses entourant des entreprises comme la sienne, en particulier le lien avec la sorcellerie.

« Les gens ont une connotation négative de la sorcellerie à cause de ce qu’ils voient dans les films et à la télévision », a-t-il déclaré. « Ils ne réalisent pas que c’est plus paisible, mais nous ne sommes pas un magasin de sorcellerie. Nous avons des produits qui pourraient être considérés comme des fournitures de sorcellerie, mais vous pouvez également les acheter chez Walmart.

Le démarrage de Gem n Eyes a été difficile, ce que TJ a dit que la plupart des entreprises connaissent. Ils ont néanmoins développé une clientèle fidèle. Au cours des quatre derniers mois, il a déclaré que six à sept clients réguliers venaient chaque semaine. TJ a déclaré qu’il comprenait désormais bien ce que recherchaient ces clients. Lorsqu’il a commencé à fabriquer des arbres à pierres précieuses, l’un des habitués a parlé à TJ de l’arbre qu’il désirait – un arbre en améthyste et mesurant environ 10 pouces de haut. À l’aide d’une description verbale générale du client, TJ a commencé sa fabrication. Il lui a envoyé une photo de sa première version et lui a demandé quelques semaines supplémentaires pour l’améliorer.

« Elle a dit que c’était exactement ce dont elle avait besoin. Elle était ici 15 minutes plus tard pour l’acheter », a déclaré TJ. « Cela dépend de ce dont ils ont besoin. Si nous ne l’avons pas, nous le trouverons. Nous sommes plutôt une communauté. Je pourrais les envoyer à Ames ou à Des Moines si je sais que quelqu’un d’autre l’a.

Artistes locaux

TJ et Maxon proposent une variété de produits dans leur magasin – pierres précieuses et pierres précieuses, bijoux, jeux de cartes de tarot et pièces en résine fabriquées par Maxon – et mettent l’accent sur les artistes locaux.

« Je préfère que tout reste local », a déclaré TJ. «Je préfère, là où nous le pouvons, soutenir les entreprises locales, les artisans locaux, les artisans locaux, plutôt que de soutenir une entreprise quelque part.»

La plupart des 30 pierres précieuses trouvées sur les étagères proviennent d’un fournisseur de Caroline du Nord. TJ a déclaré que le fournisseur rassemblait les pierres et les faisait culbuter avant de les expédier à Gem n Eyes.

« Ce n’est pas le plus grand choix de tumblers, mais c’est correct pour cette région », a-t-il déclaré. « En février, nous augmenterons le nombre de chutes de 50 pour cent. Nous obtiendrons plus d’articles du Tucson Gem and Mineral Show. Nous y allons chaque année. »

Cependant, si le même type de pierres précieuses pouvait être fourni par quelqu’un localement, TJ a déclaré qu’il changerait.

« Comme les géodes que nous avons, à l’exception de celles teintes, toutes les géodes ont été retirées du sol par moi et ma femme », a-t-il déclaré.

Certains des artisans locaux que les clients rencontreront dans Gem n Eyes sont des bijoux d’un artiste de la colonie Meskwaki, des paquets de sauge d’origine éthique et du miel du Grundy Center. Gem n Eyes est également le fournisseur exclusif de savons fabriqués à la main par Danielle Simmons avec Curley Soap Company à Marshalltown.

TJ passe beaucoup de temps à créer des bracelets sur mesure pour ses clients avec des élastiques entièrement en tissu. La passion pour la fabrication de bracelets est née il y a deux ans, alors qu’il essayait d’en acheter un pour lui-même. Malheureusement, TJ n’a pas pu en trouver un qui lui convienne. Il pensait qu’il pourrait fabriquer les siens tout en les adaptant à d’autres personnes.

« Cela m’a occupé les mains pendant la pandémie », a déclaré TJ en riant. « Depuis que nous avons ouvert la boutique, les bracelets sont l’une des principales facettes de notre activité, les gens viennent et veulent fabriquer des bracelets. »

L’un des bracelets les plus populaires créés par TJ est un bracelet du système solaire, avec des pierres précieuses représentant les sept planètes. La popularité des bracelets du système solaire a tellement augmenté qu’il a dû garder des démarreurs à portée de main pour gagner du temps.

Obtenir la solution idéale pour un client est quelque chose que TJ s’efforce d’atteindre, après avoir vécu l’expérience d’essayer de trouver celle qui lui convient. Pour que les clients puissent obtenir un bracelet, TJ a déclaré qu’il leur suffisait de franchir la porte et de passer une commande. Il a tout prêt pour procéder et s’assurera que le bracelet personnalisé conviendra. Les clients choisissent les pierres qu’ils désirent sur le bracelet. Une fois la conception terminée, TJ a déclaré que cela lui prenait cinq minutes.

Prestations de service

Outre les articles que les clients peuvent acheter, les gens peuvent également passer du temps au bar à oxygène, bénéficier d’un massage Reiki ou se faire prédire l’avenir. Le bar à oxygène peut aider à soulager différentes affections, telles que des maux de tête fréquents, a déclaré TJ. Il souffre de maux de tête et respire un mélange « piquant d’agrumes » provenant du bar à oxygène cinq minutes avant d’ouvrir ses portes.

« Cela fait reculer les maux de tête », a-t-il déclaré. « L’oxygène provient de Nourish [upstairs]. Nous l’exploitons pour elle.

Gem n Eyes organise des événements de lecture individuels une fois par mois. TJ a déclaré que les clients peuvent choisir entre l’empathie, la boule de cristal, les feuilles de thé et les lectures de cartes.

« Nous proposons également une interprétation des rêves », a-t-il déclaré. « Si vous avez un rêve récurrent, nous essayons d’aller à la racine et de voir quelle en est la cause. »

Les services ne sont qu’un des éléments qui attirent les clients, ce que préfère TJ. C’est pourquoi ils ne donnent pas de numéro de téléphone.

« Il vaut mieux franchir la porte et expérimenter ce que nous avons », a-t-il déclaré.

DÉTAILS DU MAGASIN :

Emplacement: Gem N Eyes, 209 N. 13th St., niveau inférieur

Heures: 11h à 19h, du mardi au samedi

Site web: Gem n Eyes sur Facebook