Les nouveaux visages du mouvement ouvrier de la Colombie-Britannique

Par Zak Vescera, reporter de l’Initiative de journalisme local

La nouvelle présidente de la Fédération du travail de la Colombie-Britannique, Sussanne Skidmore, s’engage à accroître la syndicalisation et à faire pression pour une meilleure protection des travailleurs contractuels et des améliorations à WorkSafeBC.

Exécutif du BC General Employees’ Union, Skidmore est la première personne ouvertement homosexuelle à diriger la fédération, dont les syndicats affiliés représentent plus de 500 000 travailleurs syndiqués. Elle est la deuxième femme présidente en 66 ans d’histoire.

Elle succède à Laird Cronk, un électricien devenu organisateur syndical qui a décidé cette année de se retirer après quatre ans à la présidence.

« Il y a quatre ans, Laird avait confiance en moi », a déclaré Skidmore, qui a été secrétaire-trésorier de la fédération.

Skidmore a couru sur un billet commun avec Hermender Singh Kailley de l’International Longshore and Warehouse Union, qui remplacera Skidmore en tant que secrétaire-trésorier de la fédération et deviendra le premier homme sud-asiatique à occuper ce poste. Tous deux ont été plébiscités.

Kailley, dont les parents sont originaires du Pendjab, a parlé franchement du racisme qu’il a vécu dans son enfance dans son discours de victoire. Il a annoncé qu’il utiliserait désormais son prénom complet au lieu d’Hermen, une sténographie anglicisée. À la fin de la journée, il avait collé son nouveau nom sur son badge d’identification de la convention.

« Mon syndicat m’a appris à me battre pour les droits des travailleurs, et c’est un combat que j’apporte à la Fed de la Colombie-Britannique », a déclaré Kailley.

Surmonter les «vraies fractures» passées

Skidmore et Kailley prennent les rênes de la fédération qui jouit d’une relative stabilité et d’une nouvelle influence politique sous un gouvernement sympathique du NPD de la Colombie-Britannique.

“Nous sommes dans une très bonne position en tant que fédération”, a déclaré Skidmore lors d’une interview, portant toujours les baskets éblouissantes qu’elle arborait sur le sol du congrès. “Vous pouvez être en désaccord et avoir des conflits, mais vous pouvez toujours avoir du respect et de l’unité même si nous ne sommes pas d’accord sur tout.”

Cronk dit qu’il y avait de «vraies divisions» entre les syndicats membres pendant le mandat de 16 ans des libéraux de la Colombie-Britannique. La simple mention des libéraux a suscité des cris de « honte ! » lors du congrès de la fédération cette semaine.

“Nous avons passé 16 ou 17 ans à crier sur des bâtiments vides parce que nous n’étions pas autorisés à entrer”, a déclaré Cronk. “Vous entrez dans une mentalité de siège où non seulement vous n’êtes pas à table, mais vous êtes probablement au menu.”

Maintenant, Skidmore a déclaré que le siège était terminé et que la fédération se concentrait sur la croissance.

Viser à syndiquer les travailleurs précaires

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a présenté une loi qui facilite la syndicalisation des lieux de travail, ce dont Skidmore dit que les affiliés profitent avec enthousiasme.

«Les syndicats se sont organisés comme des fous. Et ils font grandir le mouvement ouvrier. Ils font entrer des travailleurs non syndiqués dans des syndicats. Pour moi, c’est une grande priorité », a déclaré Skidmore.

Parmi les autres priorités figurent la lutte contre ce que la fédération appelle la « classification erronée » – les travailleurs qui sont à tort considérés comme des sous-traitants au lieu d’employés. Ils ne sont pas protégés par les dispositions de la Loi sur les normes d’emploi et les lois sur le salaire minimum et ne peuvent pas se syndiquer.

Une grande partie du travail du gouvernement de la Colombie-Britannique sur le dossier s’est concentré sur les chauffeurs et les coursiers pour des applications basées sur des plateformes comme Uber, DoorDash et SkipTheDishes.

Mais les syndicats affirment que les erreurs de classification sont également endémiques dans l’industrie de la construction. Un rapport de BC Building Trades publié plus tôt cette année affirmait que les erreurs de classification dans l’industrie coûtaient au gouvernement plus de 115 millions de dollars en recettes fiscales annuelles et excluaient 14 000 travailleurs des principaux avantages et protections.

« Il incombe à l’entreprise de prouver que ces gens ne sont pas des travailleurs. La réalité est que ces gens sont des travailleurs. Ils ont un travail précaire, des horaires précaires – nous avons des gens dans tous les secteurs qui travaillent de cette façon », a déclaré Skidmore.

Kailley a déclaré que la fédération voulait également continuer à pousser la Colombie-Britannique à réviser le système d’indemnisation des travailleurs infectés ou blessés au travail. Les libéraux de la Colombie-Britannique ont apporté des changements majeurs à WorkSafeBC au cours de leur mandat qui, selon les syndicats, l’ont vu passer à un «modèle d’assurance» qui laisse les travailleurs blessés dans le froid.

Salué par Horgan et Eby

Fils d’immigrants punjabi, Kailley est allé à l’école secondaire à East Vancouver et s’est impliqué dans le mouvement syndical après une campagne de syndicalisation réussie alors qu’il était technicien dans l’industrie cinématographique. Il a récemment occupé le poste de secrétaire-trésorier de la section locale 502 de l’ILWU, qui représente plus de 3 000 dockers sur le fleuve Fraser.

Lui et Skidmore ont brièvement travaillé dans le même supermarché sur Grandview Highway, bien qu’à des moments différents, et ont découvert à leur grande surprise qu’ils avaient des amis communs après avoir annoncé leur intention de courir ensemble.

Skidmore est allé à l’école secondaire de North Burnaby et s’est intéressé à la politique syndicale à un jeune âge. Elle a commencé à occuper le poste de vice-présidente du Syndicat des employés généraux de la Colombie-Britannique en 2018 et siège au conseil d’administration de la Colombie-Britannique du Centre canadien de politiques alternatives, un groupe de réflexion de gauche. Elle a également des liens considérables avec le NPD fédéral et provincial. Elle est trésorière du parti fédéral et s’est présentée sans succès pour le NPD de la Colombie-Britannique dans la circonscription de Nechako Lakes en 2013. Elle est également vice-présidente du NPD de la Colombie-Britannique.

Le nouveau premier ministre David Eby et son prédécesseur John Horgan se sont adressés au congrès à Vancouver. Horgan a déclaré qu’il portait une pièce de monnaie de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité dans sa poche comme une “patte de lapin” porte-bonheur.

Mais la fédération pousse toujours le gouvernement à travailler plus rapidement sur un certain nombre de dossiers, y compris l’indemnisation des accidents du travail et davantage de congés de maladie payés, ce que Skidmore a soutenu qu’ils pourraient faire de manière respectueuse.

Gagne contre la discrimination

Skidmore et Kailley ont déclaré que leur élection est une victoire pour leurs communautés respectives.

Kailley a parlé franchement aux délégués du racisme qu’il a vécu dans son enfance.

“Je voulais vraiment être aussi anti-Punjabi que possible, parce que je craignais d’avoir à faire face à ce racisme”, a déclaré Kailley. Il ne s’était jamais imaginé devenir un dirigeant syndical puissant.

« Vous êtes socialement programmé depuis que vous êtes jeune…. Que vous n’êtes pas assez bon, vous ne pourrez pas le faire parce que vous ne faites pas partie du groupe plus large. Vous êtes différent », a déclaré Kailley. Il attendait avec impatience le moment où ses parents en Inde se réveilleraient et apprendraient sa victoire.

« Ce n’est pas une case à cocher. C’est la direction. Il n’y a que deux postes, et ces deux postes sont occupés par des membres de groupes en quête d’équité. Cela, je pense, seul, les travailleurs de partout au Canada devraient être fiers », a déclaré Kailley.

“Nous n’avons pas peur de nous salir les mains”, a déclaré Skidmore. « Nous n’avons pas peur de faire le travail. Dans ce rôle, il est important de reconnaître ces plafonds de verre lorsqu’ils sont brisés. Il y a toujours plus à faire.

