Les républicains décideront en Les primaires du Wyoming Mardi, la question s’est posée de savoir s’il fallait conserver le sénateur américain de longue date John Barrasso et la députée en exercice qui a évincé Liz Cheney il y a deux ans, Harriet Hageman.

Comme dans les primaires républicaines, des candidats démocrates sans expérience politique préalable se présentent aux élections à la Chambre des représentants et au Sénat. Contrairement aux primaires républicaines, ces deux candidats démocrates n’ont pas d’adversaire.

Pendant ce temps, la primaire dans le Wyoming ultra-conservateur – l’État qui a voté pour Donald Trump avec une marge plus importante que tout autre – est également la première fois que les démocrates sont empêchés de changer d’inscription à un parti à la dernière minute pour participer à la compétition républicaine plus animée. Une nouvelle loi interdit l’inscription « croisée » dans les bureaux de vote et pendant trois mois avant le jour des primaires – ce qui pourrait consolider la domination républicaine qui a rendu le scrutin plus difficile. Les démocrates sont presque en voie d’extinction.

La législature dominée par les républicains a adopté la loi en 2023, alors que le GOP se plaignait que les changements de parti des démocrates fausaient les résultats des primaires du GOP.

Les élections républicaines ont été plus discrètes qu’il y a deux ans, lorsque Hageman a affronté Cheney et lui a refusé un quatrième mandat par une marge de plus de 2 voix contre 1.

Cheney a perdu le soutien républicain dans le Wyoming en tant que critique de Atout Dans une course suivie de près. Recruté et soutenu par l’ancien président pour se présenter contre Cheney, Hageman a remporté haut la main les élections.

Elle a siégé aux comités des ressources naturelles et de la justice de la Chambre au cours de son premier mandat.

Aujourd’hui, Steven Helling se présente contre Hageman, en partie parce qu’il s’oppose à la nouvelle énergie nucléaire, dans le contexte des projets de construction d’un réacteur refroidi au sodium à l’extérieur de Kemmerer, dans l’ouest du Wyoming.

Il s’agit de la deuxième candidature de Helling au seul siège du Congrès du Wyoming. En 2022, il s’était présenté comme démocrate pro-Trump. Il a terminé troisième de la primaire à trois des démocrates.

Barrasso cherche à obtenir un troisième mandat complet après avoir acquis une certaine notoriété au Sénat.

Il est président de la Conférence républicaine du Sénat, le troisième poste le plus important parmi les républicains du Sénat, et membre éminent du Comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles.

Il a vivement critiqué les politiques de l’administration du président Joe Biden en matière d’immigration, de développement des combustibles fossiles et de réglementation de la pollution de l’air.

Chirurgien orthopédiste et ancien législateur de l’État de Casper, Barrasso est défié par Reid Rasner, un conseiller financier de la région de Casper.

Rasner a fait campagne sur un programme similaire à celui de Barrasso, mais il milite en faveur d’une limitation du nombre de mandats. Il critique les dons de Barrasso provenant des entreprises de défense et son refus de le débattre.

Scott Morrow de Laramie est le candidat démocrate au Sénat et Kyle Cameron de Cheyenne le candidat démocrate à la Chambre des représentants des États-Unis.

Parmi les élections locales, on peut citer la primaire de Cheyenne, où les cinq candidats qui défient le maire Patrick Collins incluent Victor Miller, un employé de la bibliothèque locale, qui se présente comme « l’avatar de chair » d’un chatbot d’intelligence artificielle basé sur ChatGPT qu’il dit avoir créé et qu’il appelle « VIC ». Le secrétaire d’État du Wyoming, Chuck Gray, a déclaré qu’un candidat IA pourrait ne pas être en mesure de se présenter légalement dans le Wyoming, mais les responsables locaux ont permis à VIC, en substance, d’apparaître sur le bulletin de vote sous le nom de Miller.

Les deux candidats ayant obtenu le plus de voix lors des primaires pour la mairie s’affronteront lors des élections générales.

Les bureaux de vote dans tout l’État ouvrent à 7 heures et fermeront à 19 heures.