Les nouveaux Venu 3 et Venu 3S de Garmin peuvent suivre les siestes et proposer un mode fauteuil roulant

Garmin vient de mettre à jour son élégante série Venu avec les Venu 3 et Venu 3S. À partir de 500 €/450 $, les montres intelligentes offrent la puissance habituelle de Garmin en matière de fonctionnalités de suivi de la santé et de la condition physique. Pour commencer, le duo Venu 3 peut détecter les siestes et les ajouter au suivi global du sommeil. Ce suivi est sophistiqué grâce à la surveillance Pulse Ox (oxygène dans le sang) et HRV (variabilité de la fréquence cardiaque).

Comme les autres montres Garmin, la Venu 3 affiche une Body Battery avec une échelle de 1 à 100 % qui dépend de votre effort quotidien.

Une autre nouvelle fonctionnalité est le mode Fauteuil roulant, qui suit les poussées quotidiennes au lieu des pas et émet des alertes de transfert de poids.

Le Garmin Venu 3 dispose d’un écran AMOLED de 1,4″ toujours allumé, tandis que le Venu 3S a un écran légèrement plus petit de 1,2″. Les montres utilisent respectivement des bracelets standard de 22 mm et 18 mm. Le boîtier est en polymère renforcé de fibres, tandis que la lunette est en acier inoxydable. Le verre du dessus est du Gorilla Glass 3.

Le Venu 3 est maintenant en vente en version 45 mm et dans des combinaisons de couleurs pierre blanche/argent et noir/ardoise, tandis que le Venu 3S de 41 mm propose gris galet/ardoise, gris sauge/argent, gris français/or doux, rose poudré/or doux et combinaisons ivoire/or doux.

