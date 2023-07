Les nouveaux véhicules de combat ukrainiens Bradley subissent de lourds dommages et des réparations rapides

La semaine dernière, des soldats et des mécaniciens de la 47e brigade mécanisée ukrainienne se tiennent près d’un véhicule de combat Bradley fabriqué aux États-Unis dans un atelier secret dans une zone boisée de la région ukrainienne de Zaporizhzhia. (Ed Ram pour le Washington Post)

RÉGION DE ZAPORIZHZHIA, Ukraine – Le commandant ukrainien du véhicule de combat d’infanterie Bradley déchargeait des troupes à l’avant et prévoyait ensuite de ramener trois soldats blessés dans un hôpital de campagne. « Mais en une minute, vous avez soudainement 30, 40, 50 obus qui arrivent – tout explose, le sol vole, tout s’allume », a déclaré le commandant, qui a demandé à être identifié par son indicatif d’appel, CZ, conformément au protocole militaire ukrainien.

Le Bradley – un véhicule blindé américain qui transporte également des soldats au combat – a été endommagé par des éclats d’obus, mais CZ et son équipage ont survécu. Au cours du premier mois de la contre-offensive tant attendue de l’Ukraine, les chars Bradley et Leopard allemands nouvellement fournis – comme on pouvait s’y attendre – ont pris des coups.

Une douzaine de Bradley ont été détruits, a déclaré un haut responsable américain de la défense. Les données d’Oryx, un site d’analyse militaire qui compte les pertes qu’il a visuellement confirmées, montrent qu’une vingtaine d’autres ont été endommagées à des degrés divers. Beaucoup ont été réparés et retournés sur le champ de bataille. Certains doivent être envoyés en Pologne pour des réparations plus importantes.

Le véhicule de CZ est maintenant niché dans une zone boisée de la région de Zaporizhzhia, dans le sud-est de l’Ukraine, l’un des nombreux endroits secrets près de la ligne de front où la 47e brigade mécanisée se précipite pour réparer son nouvel armement occidental.

La 47e brigade, la seule unité connue pour avoir reçu les Bradley, devait en recevoir 99 avant le début de la contre-offensive, selon des documents de renseignement américains divulgués. Les États-Unis ont engagé 190 Bradley au total, dont plus de la moitié ont été livrés à des unités opérationnelles en Ukraine, a déclaré le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de la question.

L’armée américaine considère généralement qu’un véhicule est détruit lorsqu’il ne peut pas être récupéré ou remis à neuf après ce que l’on appelle communément une « tuerie catastrophique », bien que certaines pièces puissent encore être démontées. Les véhicules endommagés peuvent être récupérés et remis en état de marche.

Des pertes d’équipement étaient attendues – et n’ont pas ébranlé les commandants ukrainiens qui ont déclaré que tout espoir que les nouvelles armes submergeraient les Russes était vain. Dans une récente interview avec le Washington Post, le général Valery Zaluzhny, chef militaire ukrainien, a déclaré que Kiev n’avait pas les véhicules pour les conduire dans les défilés, et sur le champ de bataille, ce sont des cibles. « Oui, nous les perdons. Pas grand-chose, disons, mais il y a des pertes. Vous ne pouvez pas vous en passer », a-t-il déclaré.

« C’est un phénomène normal », a déclaré Zaluzhny. « Ne traitez pas le Léopard comme une panacée – qu’un bataillon de Léopards décidera de l’issue de cette guerre. Pourquoi tout d’un coup ? Qui est celui qui a décidé que ça allait le résoudre ?

Mais même au milieu des premiers dégâts, les troupes ukrainiennes ont bénéficié des avantages du nouvel équipement. Dans le plus gros avantage, ont déclaré les soldats, le Bradley protège tout le monde à l’intérieur – généralement, les soldats ne subissent que des blessures mineures si le véhicule heurte une mine antichar, par exemple. Chaque Bradley est conçu pour transporter un équipage de trois personnes et six soldats comme passagers.

Dans un Publier sur Facebook, Oleg Sentsov, cinéaste ukrainien et commandant de peloton de la 47e brigade, a écrit qu’il avait essuyé des tirs d’artillerie lourde lors d’une mission de combat au cours du week-end. Sentsov et d’autres ont été blessés par des éclats d’obus, mais « Bradley nous a encore sauvé la vie », a-t-il déclaré.

Cependant, « il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mines – pas des milliers, mais des centaines de milliers », a déclaré CZ.

Et les Bradley s’arrêteront à cause des pistes endommagées en fonction du type de mine qu’ils rencontrent, limitant la capacité des Ukrainiens à percer les défenses russes avec eux. La plupart des Bradley en réparation – les journalistes du Post en ont vu au moins six dans l’endroit boisé qu’ils ont visité – ont été endommagés par des explosions de mines.

Les véhicules de combat étaient destinés à être utilisés dans une stratégie appelée armes combinées, dans laquelle les unités d’infanterie, de blindés et d’aviation travaillent de concert pour se protéger les unes les autres et infliger un maximum de violence. Les troupes ukrainiennes ont reçu une formation interarmes dirigée par les États-Unis en Allemagne pour se débarrasser des habitudes de l’ère soviétique des unités opérant dans le vide sans coordination étroite.

Les unités ukrainiennes ont dans de nombreux cas utilisé les Bradley dans le cadre de cette philosophie, a déclaré le haut responsable américain de la défense. Mais il y a aussi des rapports anecdotiques à l’effet contraire. L’Ukraine ne dispose toujours pas non plus de capacités aériennes étendues.

Dans certains cas, les unités ukrainiennes « ne les utilisent tout simplement pas à leur plein potentiel avec tous leurs autres atouts dont elles disposent », a déclaré le responsable. Il se peut que certains commandants se sentent plus à l’aise avec la façon dont ils ont été enseignés à l’origine et se rabattent sur cette expérience, a déclaré le responsable.

Certaines réparations Bradley peuvent prendre quelques heures seulement. D’autres ont besoin de quelques jours. Certains véhicules sont étiquetés « donneurs », ce qui signifie que les Ukrainiens retireront les pièces utilisables pour les installer dans d’autres Bradley moins endommagés, puis rempliront le véhicule donneur avec les pièces cassées avant de l’expédier pour une réparation à plus grande échelle à l’usine en Pologne. Une des premières limites à la rapidité avec laquelle les Ukrainiens peuvent réparer les Bradley et les remettre sur le champ de bataille : le manque de pièces de rechange, a déclaré le personnel militaire.

Toute demande de pièces de rechange doit être adressée officiellement à un commandant supérieur, qui dispose d’une réserve limitée et de plusieurs unités qui en ont besoin. Un obusier automoteur américain M109A6 Paladin n’est actuellement pas utilisé par la 47e brigade en raison d’un problème mécanique que les soldats n’ont pas encore les pièces à réparer.

Le responsable américain n’était pas au courant des problèmes affectant la livraison de pièces à partir des stocks américains et a suggéré que des goulots d’étranglement pourraient exister au sein de la chaîne d’approvisionnement ukrainienne.

« Lorsque les premiers Bradley sont arrivés pour des réparations, la décision de savoir ‘celui-ci est-il un donneur ou non’ n’était pas encore prise », a déclaré le chef d’état-major du bataillon de réparation et de récupération de la 47e brigade, dont l’indicatif d’appel est Maz. « Alors, d’où obtenons-nous les pièces de rechange ? Lorsque les donateurs ont commencé à apparaître à partir desquels nous pouvions prendre les pièces de rechange, nous avons alors commencé à les réparer entièrement. Mais avant les donateurs, nous ne faisions que des réparations minimes et attendions que d’autres soient endommagés.

Moins il y a de véhicules qui doivent être envoyés en Pologne pour des réparations majeures, plus « il y a de vies sauvées », a déclaré Maz, car les troupes ne peuvent pas se permettre d’attendre des semaines pour qu’un Bradley revienne sur la ligne de front. La formation dans une base américaine en Allemagne plus tôt cette année a appris à Maz et à d’autres du 47e non seulement comment faire fonctionner les Bradley, mais aussi comment les réparer.

« Quand j’ai choisi mon équipage, je me suis assuré que ceux que j’ai choisis aimaient l’équipement technique », a déclaré Maz. « Un conducteur de tracteur qui a travaillé dans les champs, ou un camionneur, qui vit ce truc. Je leur donne parfois tellement de s— pour leur travail. Je leur dis : ‘C’est comme votre maison, vous devriez pouvoir vous asseoir là-bas en pantoufles.’ »

Moins d’une douzaine de Bradley ont été envoyés en Pologne pour réparation, a déclaré le responsable américain de la défense, et dans certains cas, de nouveaux véhicules ont été envoyés pour remplacer ceux expédiés au lieu d’attendre les réparations. Le général Mark A. Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a fait allusion mardi lors d’une conférence de presse à ces stocks inutilisés, décrivant une « force de réserve ukrainienne robuste ». [that] attend d’être engagé au moment et à l’endroit optimaux choisis par les Ukrainiens.

Tout comme les Ukrainiens publient souvent des photos et des vidéos montrant des équipements russes détruits – certains chars et véhicules de combat incendiés ont même été exposés dans le centre-ville de Kiev pour que les gens puissent prendre des photos – les forces russes ont diffusé des images de drones de Bradleys et de Léopards endommagés pour embarrasser les Ukrainiens et essayer de saper l’engagement de l’Occident de continuer à fournir à Kiev le matériel coûteux.

Un groupe de véhicules ukrainiens a été piégé dans un champ de mines au cours des premiers jours de la contre-offensive et a ensuite été attaqué par des hélicoptères russes au-dessus de sa tête. L’image des Bradley et des Léopards détruits a ensuite été largement diffusée par les comptes russes sur l’application de messagerie sociale Telegram. Les forces ukrainiennes ont depuis changé de tactique – en déminant manuellement les voies puis en avançant à pied – pour mieux protéger l’équipement.

Le ministre de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré que l’Ukraine ne cache pas la quantité de matériel fourni par l’Occident qui est détruite ou endommagée, transmettant ces chiffres à ses partenaires. « Dans chaque nouveau programme d’aide, nous obtenons des pièces de rechange », a-t-il déclaré.

« Pour l’instant, nous sommes en mesure de les réparer nous-mêmes, et même s’il y a des dégâts, nos équipes les réparent », a ajouté Reznikov. « Très peu ont été complètement détruits. »

Horton a rapporté de Washington. Anastacia Galouchka à Kiev, en Ukraine, et Missy Ryan à Washington ont contribué à ce rapport.

