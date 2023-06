Les nouveaux vaccins Covid à l’automne doivent cibler les variantes XBB, selon le personnel de la FDA

Non défini Non défini | Istock | Getty Images

Seringue avec vaccin Covid-19 contre la variante XBB. Lutte contre le virus Covid-19 Coronavirus, vaccination et immunisation.

Le personnel de la Food and Drug Administration des États-Unis a déclaré lundi que les boosters Covid mis à jour devraient cibler les sous-variantes XBB omicron pour la prochaine campagne de vaccination d’automne et d’hiver.

Les États-Unis devraient utiliser un vaccin monovalent ciblant soit XBB.1.5, XBB.1.16 ou XBB.2.3, collectivement les souches dominantes à l’échelle nationale, a déclaré le personnel dans un document d’information.

Le personnel de la FDA a tiré la conclusion avant une réunion jeudi, lorsqu’un panel de conseillers externes à l’agence recommandera une souche pour les nouveaux vaccins Covid à cibler plus tard cette année. Aucune date n’a été fixée pour le début de la campagne de vaccination.

Les fabricants de vaccins devront mettre à jour leurs vaccins une fois cette souche sélectionnée.

Pfizer , Moderne et Novavax développent déjà des versions de leurs vaccins respectifs ciblant XBB.1.5 et d’autres variantes en circulation.

La prochaine sélection de souches sera cruciale pour la capacité de ces entreprises à être compétitives à l’automne, lorsque les États-Unis devraient transférer la distribution des vaccins au secteur privé. Cela signifie que les trois sociétés commenceront à vendre leurs vaccins Covid mis à jour directement aux prestataires de soins de santé.

La décision du personnel de la FDA intervient des semaines après qu’un groupe consultatif auprès de l’Organisation mondiale de la santé recommandé que les rappels Covid ciblent les variantes XBB.

Les scientifiques ont déclaré que les souches XBB sont parmi les sous-variantes les plus immuno-évasives à ce jour.

Ces souches représentaient plus de 95% des cas de Covid aux États-Unis début juin, selon le personnel de la FDA.

Ils ont noté que la proportion de cas XBB.1.5 est en baisse, mais que XBB.1.16 et XBB.2.3 sont « en hausse ».

Les boosters Covid de l’année dernière étaient bivalents, ce qui signifie qu’ils ciblaient la souche originale du virus et les variantes omicron BA.4 et BA.5. Ces variantes ont dominé les cas à l’échelle nationale l’automne et l’hiver derniers.

L’absorption a été lente. Juste à propos de 17% de la population américaine a reçu les boosters bivalents de Pfizer et Moderna depuis leur approbation en septembre, selon les Centers for Disease Control and Prevention.