Les nouveaux vaccins contre la COVID-19 sont disponibles. Voici ce qu’il faut savoir

WASHINGTON, DC – 20 SEPTEMBRE : Le PDG de Pfizer, le Dr Albert Bourla, s’exprime après la réunion du Comité américain de la santé et des ressources humaines … [+] Le secrétaire aux services Xavier Becerra (à droite) a reçu un rappel COVID-19 mis à jour et un vaccin contre la grippe dans une pharmacie CVS locale le 20 septembre 2023 à Washington, DC. Le HHS a organisé l’événement pour promouvoir le programme Bridge Access pour les adultes non assurés et pour encourager les gens à obtenir des rappels COVID-19 mis à jour. Également sur la photo, de gauche à droite, le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, et la directrice de CVS Pharmacy, Mirtha Morris. (Photo de Drew Angerer/Getty Images) Getty Images

De nouveaux vaccins contre la COVID-19 mis à jour sont disponibles partout aux États-Unis.

Deux vaccins à ARNm, Moderna et Pfizer-BioNTech, ont été approuvés par la FDA et sont disponibles dans la plupart des pharmacies américaines. Le vaccin à base de protéines de Novavax a été approuvé par la FDA et devrait être disponible prochainement dans les pharmacies et les cliniques de santé à travers l’Amérique.

Les vaccins à ARNm ciblent le KP.2 souche de la COVID-19, un membre de la famille Omicron qui a entraîné un certain nombre d’infections à la COVID-19 pendant la vague estivale. Le vaccin à base de protéines cible une souche antérieure de la variante Omicron connue sous le nom de JN.1.

Qui devrait se faire vacciner ?

Le CDC rrecommande à toute personne de 6 mois et plus de recevoir le vaccin contre la COVID-19 mis à jour 2024-2025. Les vaccins offrent toujours une protection maximale contre les formes graves de la maladie, l’hospitalisation et le décès dus à la COVID-19. Recherche montre que depuis le début de la pandémie, les vaccinations ont permis d’éviter plus de 14 millions de décès.

Les personnes les plus à risque de contracter la COVID-19 devraient sérieusement envisager de se faire vacciner afin de se protéger contre une infection grave et une hospitalisation. Il s’agit notamment des personnes âgées de 65 ans et plus, des personnes atteintes de maladies chroniques comme les maladies cardiaques et pulmonaires, ainsi que des personnes dont le système immunitaire est affaibli, comme les diabétiques, les receveurs de greffes d’organes et les personnes qui prennent certains médicaments comme les stéroïdes.

La décision de se faire vacciner doit être une décision individuelle basée sur une multitude de facteurs, notamment, mais sans s’y limiter, l’âge, les conditions médicales sous-jacentes, l’immunité et les antécédents de vaccinations antérieures et d’infections à la COVID-19. Dr Paul Offitun expert en vaccins de l’Université de Pennsylvanie, déclare : « Si j’étais un adulte en bonne santé de 35 ans qui aurait déjà reçu plusieurs doses de vaccin et une ou deux infections naturelles, je ne me sentirais pas obligé de le recevoir. »

Pourquoi se faire vacciner?

Le virus de la COVID-19 évolue constamment et de nouveaux variants apparaissent, qui peuvent provoquer une infection chez l’homme, indépendamment de la vaccination et du statut d’infection antérieur. Ainsi, la meilleure protection contre les nouveaux variants de la COVID-19 reste de se faire vacciner chaque année. Il en va de même pour les vaccins antigrippaux annuels, qui sont recommandés pour se protéger contre les différentes souches de la grippe qui sont considérées comme la cause des infections grippales en automne et en hiver.

Les vaccins contre la COVID-19 offrent généralement une protection contre le virus pendant au moins trois mois et probablement jusqu’à six mois pour les maladies graves, selon le École de santé publique Bloomberg de l’Université Johns Hopkins.

Quand faut-il se faire vacciner ?

La réponse à cette question est complexe et varie probablement d’une personne à l’autre. Elle doit être basée sur la situation personnelle de chacun et sur le risque de maladie grave. Le point le plus important à retenir est de se faire vacciner, pas nécessairement de savoir quand.

Toutefois, les personnes les plus à risque de développer une forme grave de la maladie, notamment les personnes âgées et les personnes immunodéprimées, doivent se faire vacciner dès que possible. Les personnes qui se feront vacciner en septembre bénéficieront probablement également d’une protection contre la vague d’infections actuelle au cours de l’été.

Pour les personnes qui ont été à jour dans leurs vaccins contre la COVID-19 par le passé et qui n’ont pas été infectées récemment par la COVID-19, attendre jusqu’à la mi-octobre pourrait aider à renforcer leur protection contre la vague d’infections qui risque de se produire pendant les mois d’hiver. L’immunité due à la vaccination prend généralement environ deux semaines après l’injection.

Si vous avez récemment reçu un vaccin contre la COVID-19, le CDC recommande d’attendre deux mois avant de recevoir le vaccin mis à jour. De plus, si vous avez récemment été infecté par la COVID-19, vous devez attendre au moins trois mois avant de prendre la photo mise à jour.

La vaccination comporte-t-elle des risques ?

En général, les vaccins sont sûrs et ont des effets secondaires minimes. Les effets secondaires courants sont similaires à ceux des vaccins précédents et comprennent une légère fièvre, une douleur au point d’injection, des douleurs articulaires et de la fatigue. Les effets secondaires disparaissent généralement au bout de quelques jours.

La vaccination protégera-t-elle contre le COVID long ?

La COVID longue est une maladie chronique qui survient après une infection à la COVID-19 et qui se manifeste par un large éventail de symptômes qui persistent pendant au moins trois mois. Cette maladie peut toucher presque toutes les parties du corps, mais les symptômes courants comprennent la fatigue, les maux de tête, le brouillard cérébral, les étourdissements ainsi qu’un rythme cardiaque rapide et fort.

Les vaccinations aident à prévenir le développement de la COVID longue. Selon une étude de l’Institut Pasteur, les cas de COVID longue ont diminué de 70 % depuis le début de la pandémie, ce qui est attribuable aux vaccinations. Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre. Cela est principalement dû au fait que la vaccination permet d’éviter d’être infecté par la COVID-19, et qu’il est impossible de contracter la COVID longue sans avoir d’abord contracté la COVID-19. De plus, la vaccination permet d’éviter une infection grave, qui est connue pour être un facteur de risque évident de la COVID longue.

Peut-on se faire vacciner contre la grippe en même temps que le vaccin contre la COVID-19 ?

Oui. En fait, de nombreux experts en santé publique recommandent de recevoir les deux vaccins en même temps lors de la même visite, car cela aide les gens à se conformer aux vaccinations. Décider de se faire vacciner contre la grippe et la COVID-19 à des dates différentes peut créer un obstacle pour les personnes qui souhaitent réellement recevoir les deux vaccins. les deux vaccins le même jour n’atténue pas la réponse immunitaire de l’un ou l’autre des vaccins.

Le vaccin COVID-19 mis à jour est-il gratuit ?

Les vaccins COVID-19 récemment mis à jour sont toujours gratuits pour les personnes couvertes par une assurance privée et publique, y compris Medicare. Cependant, le gouvernement fédéral ne couvrira pas le coût des vaccins pour les personnes non assurées. Les personnes qui n’ont pas d’assurance maladie peuvent toujours se faire vacciner gratuitement dans les cliniques de vaccination des services de santé locaux et d’État. Les enfants âgés de 18 ans et moins peuvent toujours se faire vacciner gratuitement par l’intermédiaire du CDC Programme de vaccination pour les enfants.