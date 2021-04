Les traitements Covid à domicile qui accélèrent la récupération pourraient être disponibles dès l’automne, a déclaré le premier ministre.

Un nouveau groupe gouvernemental a été chargé de trouver un tel médicament lors d’une «recherche suralimentée» avant une troisième épidémie prévue.

Les gens pourraient un jour prendre un comprimé à la maison pour prévenir une grave maladie de Covid

Appelé le groupe de travail sur les antiviraux, il recherchera les médicaments antiviraux les plus prometteurs pouvant être pris à la maison et poussera à les tester rapidement.

Il examinera également les opportunités d’accélérer la production britannique de médicaments.

L’objectif est d’avoir au moins deux traitements efficaces cette année, sous forme de comprimés ou de gélules.

Si une personne testée positive pour le virus ou y a été exposée, elle peut prendre le médicament un peu comme un antibiotique ou de l’ibuprofène.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que l’intention était que les médicaments «arrêtent Covid-19 dans son élan» pour éviter une maladie grave.

Bien que les vaccins soient considérés comme le moyen de sortir des verrouillages paralysants, ils n’élimineront pas le virus et les gens continueront de l’attraper.

Les scientifiques disent que le coronavirus fera à jamais partie du Royaume-Uni, comme la grippe, et pourrait provoquer une petite troisième vague après la levée du verrouillage en juin.

Par conséquent, des travaux sont en cours pour trouver des traitements contre la maladie – qui sévit toujours dans le reste du monde au pire rythme depuis le début de la pandémie.

Le Premier ministre a déclaré: «Le succès de notre programme de vaccination a démontré ce que le Royaume-Uni peut accomplir en rassemblant nos esprits les plus brillants.

«Notre nouveau groupe de travail sur les antiviraux cherchera à développer des traitements innovants que vous pouvez emporter chez vous pour arrêter Covid-19 dans son élan.

«Celles-ci pourraient fournir une autre défense vitale contre toute augmentation future des infections et sauver plus de vies.»

Sir Patrick Vallance, conseiller scientifique en chef du gouvernement, a également déclaré que les antiviraux pour tablettes seraient «un autre outil clé pour la réponse» contre le virus.

«Ils pourraient aider à protéger ceux qui ne sont pas protégés ou non éligibles aux vaccins», a-t-il expliqué, ajoutant que le groupe de travail veillera à ce que les antiviraux les plus prometteurs soient déployés le plus rapidement possible.

«Ils pourraient également être une autre couche de défense face à de nouvelles variantes de préoccupation.»

Il existe plusieurs nouvelles variantes en circulation au Royaume-Uni qui inquiètent les scientifiques car on ne sait pas dans quelle mesure l’immunité sera efficace contre elles.

Cela signifie qu’il est possible que les personnes qui ont été vaccinées ou précédemment infectées puissent attraper à nouveau Covid.

Tout médicament pris à la maison pourrait lutter contre toute augmentation future des infections et limiter l’impact des nouvelles variantes – en particulier pendant la saison grippale plus tard cette année, lorsque les infections respiratoires augmentent généralement.

Certains essais sont déjà en cours pour trouver des antiviraux, y compris l’essai FLARE à l’University College London (UCL) sur le favipiravir et le lopinavir / ritonavir.

Le remdesivir est un exemple de médicament antiviral qui peut raccourcir la maladie d’un patient.

Mais il est administré par voie intraveineuse dans le bras et il y a une pénurie mondiale de médicament.

Le secrétaire à la Santé et aux Affaires sociales, Matt Hancock, a déclaré: «En combinaison avec notre fantastique programme de vaccination, les médicaments sont une arme vitale pour protéger nos proches contre ce terrible virus.

«Nous réunissons maintenant une nouvelle équipe qui dynamisera la recherche de traitements antiviraux et les déploiera dès l’automne.»

M. Hancock a déclaré que le Royaume-Uni était le chef de file mondial dans la «recherche et le déploiement de traitements efficaces contre Covid-19».

Des scientifiques britanniques ont identifié la dexaméthasone comme un médicament utile contre Covid, montrant qu’elle pourrait réduire la mortalité de 20% chez les patients nécessitant une assistance en oxygène et de 35% chez les patients ventilés.

La dexaméthasone a maintenant sauvé plus d’un million de vies dans le monde, dont 22 000 au Royaume-Uni.

Viennent ensuite le tocilizumab et le sarilumab – le premier s’est avéré réduire le risque relatif de décès des patients sous oxygène de 14%, lorsqu’ils sont administrés en plus de la dexaméthasone.