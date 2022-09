Les nouveaux titres des enfants de Harry et Meghan confirmés après la mort tragique de la reine

Les enfants du duc et de la duchesse de Sussex sont devenus le prince Archie et la princesse Lilibet, à la suite du décès de la reine.

Sa Majesté est décédée paisiblement à Balmoral jeudi – marquant la fin de son règne historique de 70 ans et déclenchant une vague de chagrin dans le monde entier.

Archie, sur la photo, sera désormais le prince Archie, sa sœur sera la princesse Lilibet Crédit : PA

Sa mort, à l’âge de 96 ans, signifie que ses arrière-petits-enfants prennent des titres en raison de l’accession au trône de leur grand-père le roi Charles.

En vertu des protocoles établis par le roi George V, grand-père de la reine, les enfants et petits-enfants d’un souverain ont automatiquement droit au titre de SAR et de prince ou de princesse.

Les enfants du prince Harry et de Meghan Markle, Archie, trois ans, et Lilibet, un, seront désormais officiellement un prince et une princesse, et HRH, selon les règles établies en 1917.

Meghan avait précédemment parlé de son choc d’apprendre qu’Archie n’obtiendrait pas la protection de la police car il n’avait pas de titre lors de son interview explosive avec Oprah Winfrey,

Elle a suggéré que la décision avait été prise en raison de sa race mixte, ce qui n’était pas le cas.

Au moment de la naissance d’Archie, il était l’arrière-petit-enfant d’un souverain, pas un petit-enfant.

La raison pour laquelle le prince George, neuf ans, avait le droit d’être un prince est parce qu’il est protégé dans le protocole de George V.

En effet, il était un arrière-petit-fils du monarque dans la lignée directe de la succession au trône, étant le fils aîné du fils aîné du prince de Galles.

La sœur du prince George, la princesse Charlotte, sept ans, et Louis, quatre ans, ont droit à leurs titres en raison d’un brevet signé par la reine le 31 décembre 2012.

Cela a donné le titre de prince et de princesse, et de SAR, à tous les enfants du fils aîné du prince de Galles, le prince William.

Le décès de la reine survient alors que…

Dans une sombre déclaration, le palais de Buckingham a confirmé que Sa Majesté Elizabeth II, le monarque le plus ancien de l’histoire britannique, était décédée – faisant de son fils, Charles, le roi.

Le palais de Buckingham a annoncé hier dans un communiqué : “La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi.

“Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain.”

Charles, qui sera désormais connu sous le nom de roi Charles III, a également publié une déclaration.

Le roi a déclaré: “Le décès de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la reine, est un moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille.

“Nous pleurons profondément le décès d’une Souveraine chérie et d’une Mère bien-aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les Royaumes et le Commonwealth, et par d’innombrables personnes à travers le monde.

“Pendant cette période de deuil et de changement, ma famille et moi serons réconfortés et soutenus par notre connaissance du respect et de la profonde affection dans lesquels la reine était si largement tenue.”

Charles est maintenant roi et sa femme Camilla, reine consort.

A 73 ans, Charles est la personne la plus âgée à accéder au trône de l’histoire britannique.

Cela survient alors que le drapeau de l’Union est mis en berne au palais de Buckingham.

Et un avis de décès de la reine a également été épinglé aux portes du palais.

Des dizaines de milliers de personnes en deuil ont afflué au palais de Buckingham pour rendre hommage à la tragique nouvelle.

Et des taxis noirs bordaient le centre commercial – la route menant au palais – dans un hommage déchirant à Sa Majesté.

La Grande-Bretagne va maintenant entrer dans 12 jours de deuil pour notre monarque le plus ancien, qui a régné pendant 70 ans.

Avant sa mort, le monarque était dit par le palais de Buckingham être “confortable” à Balmoral, où elle restait sous surveillance médicale.