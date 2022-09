Le roi Charles a révélé ce soir les nouveaux titres officiels du prince William et de Kate Middleton.

Sa Majesté, 73 ans, a déclaré que le duc et la duchesse de Cornouailles et de Cambridge seraient désormais connus sous le nom de prince et de princesse de Galles alors qu’il prononçait ce soir son premier discours télévisé en tant que roi.

Le roi Charles a révélé ce soir les nouveaux titres officiels du prince William et de Kate Middleton Crédit : Getty Images – Getty

Le roi Charles a prononcé ce soir son premier discours télévisé à la nation

S’exprimant lors de son premier discours public en tant que roi aujourd’hui, il a déclaré qu’il créait son fils et héritier, William, le prince de Galles.

Et il a dit qu’il savait que son fils et sa femme “continueraient à inspirer” dans leurs nouveaux rôles.

Cela vient comme…

Charles a déclaré: “En tant qu’héritier, William assume désormais les titres écossais qui ont tant compté pour moi.

“Il me succède en tant que duc de Cornouailles et assume les responsabilités du duché de Cornouailles que j’assume depuis plus de cinq décennies.

“Avec Catherine à ses côtés, nos nouveaux prince et princesse de Galles continueront, je le sais, à inspirer et à diriger nos conversations nationales, aidant à amener les marginaux au centre où une aide vitale peut être apportée.”

Il est entendu que leurs titres entrent en vigueur à 18 heures aujourd’hui.

Charles est automatiquement devenu roi après le décès de Sa Majesté à Balmoral hier.

Mais il sera officiellement proclamé monarque lors d’une réunion historique du Conseil d’adhésion au palais St James demain.

Le monarque a également parlé de son “chagrin personnel” et a promis de renouveler la promesse de sa mère d’un “service à vie” dans son discours.

Il a ajouté que c’était aussi “un moment de changement pour ma famille”.

Les responsables royaux ont confirmé que Sa Majesté serait désormais connue sous le nom de roi Charles III, après avoir été connue sous le nom de prince de Galles depuis 1948.

Kate a adopté hier le titre de Camilla, la duchesse de Cornouailles, tandis que Camilla est devenue reine consort.

William et Kate ont mis à jour leurs profils de médias sociaux pour refléter la mise à jour d’aujourd’hui, en changeant leurs noms en «Prince et princesse de Galles» en ligne.

Ils porteront désormais également les titres de prince et de princesse de Galles – les titres donnés à la princesse Diana lorsqu’elle a épousé Charles en 1981.

Cela vient après que Kate a été vue cet après-midi pour la première fois depuis la mort de la reine, portant des lunettes de soleil foncées et un haut noir alors qu’elle allait chercher ses enfants à l’école.

La duchesse de Cornouailles et de Cambridge portait des lunettes de soleil foncées et un haut noir pour aller chercher ses enfants à l’école.

Elle est restée dans le Berkshire avec les enfants George, Charlotte et Louis tandis que William s’est précipité pour être aux côtés de sa grand-mère en Écosse après que les médecins ont déclaré qu’ils étaient «préoccupés» pour sa santé.

William a voyagé avec le prince Andrew, Edward et Sophie Wessex alors que les craintes pour le monarque augmentaient.

Charles et Camilla étaient déjà dans le pays, et ils ont ensuite été rejoints par Harry.

La famille royale est revenue à Londres aujourd’hui, où elle a été accueillie par les acclamations de la foule qui bordait les portes du palais de Buckingham.

Charles a été embrassé sur la joue par un sympathisant, tandis que les chants de “God save the King” retentissaient.