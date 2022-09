Les nouveaux téléviseurs intelligents Tizen seront bientôt en vente – mais ils ne proviendront pas de Samsung

Tizen OS est généralement associé aux téléviseurs Samsung et est l’une des plates-formes de télévision intelligente les plus populaires. Cependant, le géant coréen de la technologie a concédé son logiciel à Tempo via le tout nouveau programme « Tizen TV by Samsung » et les premiers téléviseurs arriveront dans les magasins Aldi à travers le monde dans les semaines à venir.

Signalé pour la première fois par le point de vente australien Channel News, les téléviseurs Tizen OS feront leurs débuts au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Espagne, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Il y avait une liste d’un téléviseur Bauhn repéré sur Aldi Australie qui évaluait le modèle 65 pouces à 699 $ AUD, ce qui équivaut à environ 390 £ / 470 €.

Tempo a le droit de distribuer Tizen OS sur plusieurs de ses marques de télévision, notamment Linsar, Bauhn et Akai. Les utilisateurs pourront également découvrir les chaînes et les applications de Samsung TV Plus sans téléviseur Samsung.

Cette décision opposera davantage le logiciel Tizen de Samsung à d’autres grands rivaux tels que Google TV et le webOS de LG, élargissant sa portée à travers le monde. L’existence d’un nouveau programme laisse également entendre qu’il ne s’agit peut-être que du premier de nombreux partenariats pour Samsung.

