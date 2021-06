Les nouveaux téléphones TCL sont arrivés

Plus tôt cette année, TCL a détaillé sa gamme de smartphones 2021, composée des TCL 20 SE, 20S et TCL 20 Pro 5G. Cette semaine, nous avons les prix et la disponibilité des appareils. Jetons un coup d’œil, d’accord ?

Le TCL 20 SE est bon marché. Il dispose d’un écran en U de 6,82 pouces avec la technologie NXTVISION, ainsi que de quatre caméras à l’arrière et ne vous coûtera que 189 $. Ça semble bien. Il fonctionnera sur la plupart des réseaux GSM (T-Mobile, AT&T, etc.) et est disponible à l’achat sur Amazon à partir d’aujourd’hui.

Vient ensuite le TCL 20S, doté d’un écran FHD+ « Dotch » de 6,67 pouces, de quatre caméras arrière, d’une batterie de 5 000 mAh, d’un processeur Snapdragon 665, de 128 Go de stockage, d’une prise en charge microSD et de 4 Go de RAM. Au prix de seulement 249 $, vous pouvez acheter ce téléphone aujourd’hui sur Amazon pour travailler sur Verizon, ainsi que sur les réseaux GSM. TCL offre également une paire gratuite d’écouteurs sans fil MOVEAUDIO S150 (valeur de 40 $) à l’achat.

TCL 20 SE

Le dernier est le TCL 20 Pro 5G, au prix de 499 $ et disponible à l’achat à partir d’aujourd’hui sur Amazon. Il dispose d’un écran AMOLED incurvé de 6,67 pouces (limité à 60 Hz), Snapdragon 750G, 6 Go de RAM, 256 Go de stockage, prise en charge microSD, batterie de 4 500 mAh (18 W en charge filaire + 15 W sans fil), quatre caméras arrière mises en évidence par un Sony IMX582 de 48 mégapixels. Prise casque 3,5 mm et Android 11. Les acheteurs auront accès à la 5G sur les réseaux de T-Mobile et AT&T, ainsi qu’à la 5G à bande basse de Verizon dans les semaines à venir. TCL lance également une paire d’écouteurs MOVEAUDIO S600 (valeur de 99 $) à l’achat.

Tous les appareils susmentionnés sont en vente dès maintenant, alors n’hésitez pas à jeter un coup d’œil.

Liens Amazon