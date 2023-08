Les nouveaux téléphones respectueux des yeux de TCL ont fière allure sur le papier

TCL a annoncé une paire de smartphones économiques dotés d’écrans en papier conçus pour réduire la fatigue oculaire.

Le TCL 40 Nxtpaper à 179 £ et le TCL 40 Nxtpaper 5G à 219 £ fonctionnent sous Android avec des écrans couleur qui prétendent avoir une meilleure visibilité au soleil et sont généralement plus doux pour les yeux que les écrans LCD ou OLED ordinaires. Ils peuvent également être dessinés avec un stylet.

Les écrans LCD ou OLED, que l’on trouve généralement sur les téléphones, sont respectivement des technologies rétroéclairées et éclairées par pixels. Ils produisent une lumière bleue liée à la fatigue oculaire et peuvent affecter l’humeur et les habitudes de sommeil s’ils sont utilisés de manière intensive.

Bien que les 40 téléphones Nxtpaper utilisent l’écran LCD comme technologie d’affichage sous-jacente, TCL pense que sa technologie Nxtpaper, qu’elle utilise également sur certaines de ses tablettes, aide ces smartphones à attirer ceux qui lisent beaucoup sur leur téléphone ou qui souhaitent prendre des notes. un appareil de poche qui ressemble davantage à du papier lorsque vous griffonnez des notes dessus avec le T-Pen en option.

Bien qu’ils y ressemblent un peu, ce ne sont pas des appareils E Ink qui devraient être actualisés pour afficher des informations. L’E Ink est couramment utilisé pour les liseuses électroniques telles que les Kindle et les Kobos, tandis que les téléphones E Ink sont généralement des appareils épurés tels que le Light Phone 2. Il existe également des tablettes E Ink telles que la reMarkable 2 ou le Kindle Scribe qui sont conçues pour être notez la prise de comprimés.

Bien que les noms de produits 40 Nxtpaper et 40 Nxtpaper 5G ne diffèrent que par l’inclusion de « 5G » sur l’un d’entre eux, les deux téléphones ont un design et des spécifications différents. Je pense que le 40 Nxtpaper moins cher et sans 5G est plus beau et plus haut de gamme avec une caméra selfie découpée et une finition arrière bleu mat ou blanc nacré se détachant à côté de triples caméras dans deux modules circulaires.

Il dispose d’un généreux stockage de 256 Go et de 8 Go de RAM, ainsi que de deux haut-parleurs et d’une charge filaire de 33 W. Ce sont des spécifications de base impressionnantes étant donné qu’il s’agit d’un téléphone à 179 £.

Son écran FHD+ de 6,78 pouces est également plus grand et d’une résolution plus élevée que le panneau HD+ de 6,6 pouces à 90 Hz du 40 Nxtpaper 5G, qui possède une caméra selfie de style larme plus ancienne en haut de son écran.

Je n’ai pas encore mis la main sur aucun des deux modèles pour voir à quoi ressemblent les écrans et si je les recommanderais comme smartphone principal.

TCL n’a pas encore confirmé la disponibilité complète, mais les deux modèles arriveront bientôt sur le marché britannique et européen avec une sortie potentielle aux États-Unis plus tard.