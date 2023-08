Les nouveaux téléphones pliables m’ont convaincu que deux écrans valent mieux qu’un

Les téléphones pliables existent depuis près d’une demi-décennie, mais ils ne représentent encore qu’une petite partie du marché de la téléphonie mobile. Il y a plusieurs bonnes raisons à cela : ces téléphones sont chers, moins durables que les appareils mobiles standard et ont un pli visible sur leurs écrans.

Mais le plus important, c’est qu’il manque toujours aux téléphones pliables une soi-disant « killer app » : une application ou une fonctionnalité qui définit leur objectif et qui est suffisamment convaincante pour convaincre les gens de les acheter. Avec de nouveaux pliables comme le Samsung Galaxy Z Flip 5, le Motorola Razr Plus et le Google Pixel Fold, les géants de la technologie font un pas en avant pour changer cela. Et la « killer app » n’est peut-être pas du tout une application, mais plutôt un écran secondaire.

Les trois téléphones partagent un thème commun qui s’étend au-delà de leur forme pliable. Samsung, Google et Motorola explorent tous l’utilité d’avoir deux écrans sur votre téléphone au lieu d’un seul. Chaque téléphone dispose d’un écran de couverture externe suffisamment grand pour utiliser confortablement les applications sans ouvrir le téléphone. Google, Samsung et Motorola poussent également cette idée un peu plus loin en expérimentant comment ces deux écrans peuvent être utilisés en tandem pour améliorer la photographie et d’autres fonctionnalités.

Alors que les téléphones comme le Z Flip 5, Razr Plus et Pixel Fold sont encore nouveaux, je commence déjà à voir la promesse d’avoir un téléphone avec deux écrans qui peuvent servir à des fins différentes.

Le Galaxy Z Flip 5 et le Motorola Razr Plus en sont peut-être les meilleurs exemples à ce jour. Les deux appareils ont des écrans externes qui ont à peu près la même taille que l’écran d’un iPhone 4. C’est considéré comme minuscule selon les normes d’aujourd’hui, mais ces écrans sont assez grands pour envoyer des messages texte, parcourir les directions sur Google Maps, prendre des selfies et faire défiler les gros titres. sans ouvrir le téléphone.

Les téléphones à rabat avec des écrans de couverture comme ceux-ci constituent un excellent compromis entre une montre intelligente et un smartphone. Après des années d’utilisation de téléphones avec des écrans géants de 6 pouces ou plus, j’apprécie d’avoir un écran qui tient dans la paume de ma main. Et contrairement à une montre connectée, je n’ai pas besoin de me tordre le poignet pour lire un e-mail ou consulter mon agenda.

Vous pouvez installer un clavier complet sur l’écran du Motorola Razr Plus. John Kim/Crumpe

L’écran de couverture du Pixel Fold ne m’a pas laissé une aussi forte impression que celui du Razr Plus ou du Z Flip 5, mais c’est toujours l’un des rares avantages qu’il a par rapport à la gamme Galaxy Z Fold de Samsung. L’écran extérieur du Pixel Fold a une forme plus large, ressemblant davantage à un téléphone ordinaire lorsqu’il est fermé. Cela contribue grandement à rendre le Pixel Fold plus naturel, ce qui lui permet de trouver un meilleur équilibre entre la tablette et le téléphone. Alors que l’écran interne principal du Z Fold est meilleur que celui du Pixel Fold en termes de luminosité et d’audace, l’écran externe de Samsung semble allongé et maigre par rapport au Pixel Fold. Du coup, c’est moins agréable à utiliser sous forme de téléphone.

L’écran de couverture du Pixel Fold lui donne l’impression d’être un téléphone ordinaire lorsqu’il est fermé. James Martin/Crumpe

Cependant, il y a plus de potentiel derrière ces conceptions à double écran que des entreprises comme Samsung, Google et Motorola commencent tout juste à exploiter. Ce qui m’enthousiasme le plus, c’est la façon dont ces écrans de couverture et ces écrans internes pourraient fonctionner ensemble à l’avenir. Motorola et Samsung commencent par l’appareil photo. Les deux téléphones peuvent afficher un aperçu d’une photo avant que vous n’appuyiez sur le déclencheur, permettant à vos amis et à votre famille de voir à quoi ils ressemblent avant que l’image ne soit capturée.

Google lance une fonctionnalité de traduction linguistique dans Android 14 qui intègre à la fois les écrans externes et internes. En pratique, l’écran externe faisant face à l’autre personne montrerait votre discours traduit en texte dans la langue maternelle de l’autre participant. L’écran interne face à vous montrerait le discours de l’autre personne traduit dans votre langue maternelle. Je n’ai pas encore essayé cela, mais l’idée ressemble à un nouveau départ par rapport aux autres fonctionnalités logicielles que nous avons vues arriver sur les pliables ces dernières années.

Le Find N2 Flip d’Oppo, qui a fait ses débuts avant le Motorola Razr Plus et le Z Flip 5, dispose également d’un grand écran de couverture. Sareena Dayaram

Samsung et Motorola ne sont pas les premiers à mettre des écrans de couverture plus grands sur les téléphones à clapet. Google n’a pas non plus été le premier à mettre un écran frontal plus large sur un pliable de style livre. (Le géant chinois de la technologie Oppo les a en fait battus sur les deux tableaux.) Mais le fait que des entreprises comme Samsung, Motorola et Google adoptent ces approches indique que le marché plus large des pliables pourrait évoluer dans cette direction.

Et c’est une bonne nouvelle, car les modèles pliables précédents ne se sentaient tout simplement pas suffisamment différents pour justifier leur coût élevé par rapport aux téléphones moins chers et non pliables. Ces téléphones à double affichage représentent une étape vers le changement, montrant que les appareils pliables ont plus à offrir qu’un simple grand écran qui tient dans votre poche.