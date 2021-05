Les nouveaux téléphones Pixel et Galaxy reçoivent des clés de voiture numériques cette année

Google en a fait quelques Android Auto, Les annonces liées au système d’exploitation Android Automotive cette semaine lors de Google I / O, et étant donné que le nombre d’utilisateurs d’Android Auto est supérieur à 100 millions, nous pensons qu’il est bon que la société continue de prendre en charge et d’étendre les plates-formes.

Pour ce qui est des nouveautés, Google indique qu’une mise à jour de l’expérience Fast Pair permettra aux utilisateurs de se connecter rapidement aux appareils Bluetooth autour de vous, tels que des haut-parleurs et d’autres appareils. Cette année, Fast Pair va travailler avec des voitures de marques comme BMW et Ford. Cela rendra l’expérience Android Auto sans fil encore plus facile à démarrer.

Clés de voiture numériques

Le lancement des clés de voiture numériques est également annoncé! Actuellement en phase de test de lancement avec Android 12 et prévu pour travailler avec BMW et «autres», les utilisateurs pourront simplement utiliser leur smartphone connecté pour déverrouiller et démarrer leur voiture. Avec les clés de voiture numériques, le concept de partage facile des clés de voiture avec vos amis et votre famille qui souhaitent emprunter votre voiture devient très simple.

En utilisant la technologie Ultra Wideband (UWB), vous n’aurez même pas à sortir votre téléphone pour l’utiliser comme clé de voiture. Et pour les modèles de voiture compatibles NFC, il suffit d’appuyer sur votre téléphone sur la portière de la voiture pour la déverrouiller. Comme tout est numérique, vous pouvez également partager en toute sécurité et à distance votre clé de voiture avec vos amis et votre famille s’ils ont besoin d’emprunter votre voiture.

Google indique que les clés de voiture numériques seront disponibles sur certains téléphones Pixel et Samsung Galaxy plus tard cette année. Nous n’avons pas encore de liste de véhicules pris en charge, mais une fois que nous l’aurons fait, nous vous mettrons à jour.

Découvrez mon EV Hummer, Bro

Cela était peut-être déjà connu, mais c’est une nouvelle pour moi – le nouveau Hummer électrique intègre Android Automotive, donc Google prend le temps de le montrer pendant la semaine des E / S. LeBron James a ce camion. Peu d’autres pourront se le permettre. De toute façon, c’est cool.

Google a également annoncé que Porsche était son dernier partenaire, avec la prise en charge d’Android Auto pour certains véhicules Porsche, à commencer par la Porsche 911 2022.

Vive Android Auto.

// Développeurs Android