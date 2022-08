Une autre semaine dans les livres et plusieurs nouvelles annonces de smartphones à couvrir – voici les nouveaux téléphones de la semaine 33.

Commencer la liste par ordre chronologique est le vivo Y35 – un midranger Snapdragon 680 avec une charge rapide de 44 W. Il obtient un écran LCD IPS de 6,58 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’arrière abrite une caméra principale de 50MP aux côtés d’un module macro de 2MP et d’un assistant de profondeur de 2MP.









vivo Y35 en Dawn Gold et Agate Black

Le téléphone démarre FuntouchOS 12 (basé sur Android 12) et contient une batterie de 5 000 mAh avec la charge rapide de 44 W susmentionnée. Le vivo Y35 est déjà en vente libre en Indonésie. Vous pouvez vous procurer une unité pour 3 300 000 IDR (225 $/220 €/18 000 ₹).

Xiaomi a publié une nouvelle version mondiale du Poco M4 5G avec des spécifications légèrement modifiées par rapport à la variante indienne du même téléphone – regardez le différences. Les seuls changements concernent le département de la caméra où la variante globale a un tireur principal de 13MP et une caméra selfie de 5MP à la place du capteur principal de 50MP du modèle indien et de la caméra frontale de 8MP.













Poco M4 5G

Le Poco M4 5G est proposé en trois couleurs – noir, bleu et la signature POCO jaune. Le prix est fixé à 219 € (4 Go/64 Go) et 249 € (6 Go/128 Go) pour les marchés européens.

Vient ensuite une autre paire de smartphones vivo – le vivo V25 et le vivo V25 Pro. Le modèle V25 standard obtient un AMOLED de 6,44 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un chipset MediaTek Dimensity 900 tandis que le Pro a un AMOLED de 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un SoC Dimensity 1300 plus performant.

Les deux modèles V25 ont des cames principales de 64MP avec OIS bien que le modèle Pro obtienne un module ultra large de 12MP par rapport à 8MP sur le V25. La caméra selfie du V25 est un capteur 50MP tandis que le Pro reçoit un module 32MP. Les deux téléphones démarrent Funtouch 12 basé sur Android 12. La suprématie de la batterie revient au V25 Pro avec sa cellule de 4 830 mAh avec une charge de 66 W par rapport à la cellule de 4 500 mAh du V25 avec une charge de 44 W.

Malheureusement, vivo n’a pas partagé les détails de prix et de disponibilité des nouveaux modèles V25 à ce stade.

Oppo a annoncé un nouveau smartphone Reno8 en Indonésie – le Reno8 4G. L’appareil est livré avec un AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un chipset Snapdragon 680 et une batterie de 4 500 mAh avec une charge de 33 W.









Oppo Reno8 4G en Dawnlight Gold et Starlight Black

Oppo Reno8 4G est disponible dans les couleurs Dawnlight Gold et Starlight Black et est déjà en précommande pour 4 999 000 IDR (339 $). Les ventes ouvertes en Indonésie commencent le 26 août.

Après plusieurs semaines de teasers, Realme a finalement annoncé le Realme 9i 5G en Inde. Le téléphone apporte un écran LCD de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un chipset Dimensity 810. L’arrière abrite une caméra principale de 50MP tandis que l’avant reçoit un tireur selfie de 8MP.

Le Realme 9i 5G est disponible en deux combinaisons de mémoire – 4/64 Go et 6/128 Go. Les prix sont respectivement de 14 999 INR (188 $) et 16 999 INR (215 $), et les précommandes commencent le 24 août sur Realme.com, Flipkart et certains magasins hors ligne.

Motorola a un nouveau smartphone Edge (2022) pour le marché américain et il contient une fiche technique impressionnante. Il s’agit du premier téléphone sur le marché avec le chipset Dimensity 1050 de MediaTek et il apporte également un OLED de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.













Motorola Bord (2022)

Il y a un appareil photo principal de 50MP à l’arrière avec OIS à côté d’un capteur ultra large de 13MP et d’un module de profondeur de 2MP. Le téléphone reçoit une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 30 W ainsi qu’une charge sans fil de 15 W. Le front logiciel est couvert par Android 12 avec l’interface MyUX de Moto sur le dessus bien qu’une mise à jour Android 13 soit à venir. Le prix est fixé à 499 $.

L’autre nouveau smartphone vivo de cette semaine est le vivo V77e (T1) – un appareil similaire au vivo Y77e précédemment lancé mais avec une nouvelle caméra principale de 50 MP et une configuration de mémoire unique de 8 Go/256 Go. Il obtient toujours un écran LCD de 6,58 pouces avec une résolution FHD + et un chipset Dimensity 810. Le reste des spécifications comprend une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 18 W et une caméra selfie de 8 MP.











vivo Y77e (t1)

Le vivo Y77e (t1) est proposé en trois couleurs et est au prix de 1 799 CNY (265 $/260 €) en Chine.

Le dernier nouveau smartphone annoncé cette semaine est le Lenovo Legion Y70 – un produit phare Snapdragon 8+ Gen 1 qui restera vraisemblablement exclusif à la Chine. Le téléphone contient un OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et démarre Android 12 avec ZUI 14 en plus.













Lenovo Légion Y70

Le département caméra comprend une caméra principale de 50 MP (capteur 1/1,55″) ainsi qu’un module ultra large de 13 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. La batterie est livrée à 5 100 mAh et prend en charge une charge rapide de 68 W. Les prix commencent à partir de 3 299 CNY, soit environ 485 $.