Les nouveaux sondages Swing State annoncent encore plus de mauvaises nouvelles pour Biden avant 2024

Le président Joe Biden suit l’ancien président Donald Trump dans plusieurs États clés pour un hypothétique affrontement en 2024, selon un sondage de jeudi.

Dans les États du champ de bataille que sont l’Arizona, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie et le Wisconsin, Trump devance Biden de 47 % à 43 %, selon à une enquête Bloomberg News/Morning Consult. Une majorité des électeurs des États du champ de bataille ont également déclaré que l’économie se portait mieux sous l’administration Trump que sous Biden, avec 49 % faisant confiance au premier sur la question plutôt qu’au second (35 %).

Dans cinq des sept États swing interrogés, Trump a devancé Biden de 1 à 5 points, selon l’enquête. Les deux étaient à égalité dans le Michigan à 44 %, et Biden a battu Trump au Nevada 46 % à 43 %. (EN RELATION : Oh oh : Trump dépasse Biden dans les sondages Swing State)

Trump a remporté le Michigan, le Wisconsin, la Géorgie, l’Arizona et la Pennsylvanie en 2016 contre Hillary Clinton, mais les a tous perdus face à Biden en 2020. Lors des deux élections, Trump a obtenu la Caroline du Nord, tandis que le candidat démocrate a remporté le Nevada.

Les électeurs des Swing State ont également fait plus confiance à Trump qu’à Biden pour gérer des questions clés telles que l’immigration, la criminalité, les relations entre les États-Unis et la Chine, les armes, la guerre entre la Russie et l’Ukraine, la réglementation des entreprises technologiques, le logement, les infrastructures, le travail et les syndicats, selon l’enquête. Biden a dirigé Trump sur l’éducation et les écoles, la sécurité sociale et l’assurance-maladie, la démocratie, les soins de santé, l’avortement et le changement climatique.

Les électeurs se sont également montrés pessimistes quant au « bidénomique », le programme économique de la campagne de réélection du président, avec seulement 29 % estimant qu’il a été bon pour l’économie et 49 % qu’il a été mauvais, selon le sondage. Parmi ceux qui ont déclaré que l’économie était la question la plus importante, ils désapprouvaient la gestion de Biden à 65% contre 14%.

Une série de sondages récents suggèrent que Trump est favori dans plusieurs États du champ de bataille pour 2024. Un sondage Reuters/Ipsos libéré à la mi-septembre, il a été constaté que Trump devançait Biden dans les sept mêmes États clés, selon l’enquête de Bloomberg News/Morning Consult, entre 41 % et 35 % ; d’autres enquêtes publiées début octobre montrent que Trump bat Biden dans le Wisconsin, la Pennsylvanie et le Michigan entre 2 et 9 points.

La moyenne RealClearPolitics pour un national 2024 Républicain et Démocratique primaire, sur la base du sondage le plus récent, indique que Trump et Biden sont en tête dans leurs domaines respectifs avec respectivement 57,9 % et 61,4 % de soutien.

Le sondage Bloomberg News/Morning Consult a interrogé un total de 5 023 électeurs inscrits dans les sept États swing entre le 5 et le 10 octobre avec une marge d’erreur de plus ou moins 1 %.

Individuellement, l’enquête a interrogé 804 électeurs en Arizona, 801 en Géorgie et 807 en Pennsylvanie, tous avec une marge d’erreur de plus ou moins 3 % ; 706 personnes ont été interrogées au Michigan, 503 au Nevada, 702 en Caroline du Nord et 700 au Wisconsin, toutes avec une marge d’erreur de 4 %.

Ni Trump ni Biden n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

