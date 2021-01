Realme a publié un teaser vidéo qui suggère le lancement d’un nouvel appareil en Inde dans le cadre de sa série de smartphones X premium. Le nouveau teaser publié sur les poignées de médias sociaux de Realme India intervient près de deux mois après que la société a confirmé le lancement de la série Realme X7 dans le pays. Actuellement, la série de smartphones qui comprend la vanille Realme X7 et X7 Pro est disponible en Chine et sur certains marchés tels que Taiwan et la Thaïlande. Les deux téléphones ont trois options de couleur et prennent en charge la connectivité 5G.

Le nouveau teaser vidéo disponible sur la page Twitter et Facebook de Realme India ne fournit aucun détail concret, bien qu’il l’indique clairement lors du lancement d’un nouvel appareil de la série X. En outre, la société a également commencé à promouvoir son smartphone Realme X original doté de la caméra selfie pop-up. La date de lancement exacte du ou des nouveaux smartphones reste incertaine, bien qu’elle soit attendue sous peu, car la page de support du Realme X7 Pro avait également fait surface sur le site de Realme India le mois dernier. Plus de détails de la société sont attendus prochainement.

La série de smartphones Realme X7 peut également inclure une nouvelle variante à savoir, Realme X7 Lite. L’entreprise n’a pas encore confirmé cette évolution.

Pour rappel, le Realme X7 vanille dispose d’un écran AMOLED Full HD + de 6,4 pouces (1080 x 2400 pixels) tandis que le Realme X7 Pro arbore un écran AMOLED Full HD + de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les deux téléphones prennent en charge les cartes double SIM et exécutent Android 10 prêt à l’emploi. Sous le capot, le Realme X7 contient le SoC octa-core Dimensity 800U, et la variante Pro est livré avec le SoC octa-core Dimensity 1000+.

Les caméras des deux téléphones ont plus ou moins les mêmes configurations, bien que la variante Pro comporte quelques mises à niveau mineures. Leur configuration de caméra arrière quadruple comprend un appareil photo principal de 64 mégapixels avec une ouverture de f / 1,8, un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture de f / 2,3, un appareil photo macro de 2 mégapixels avec une ouverture de f / 2,4 et un 2 mégapixels. appareil photo avec ouverture f / 2.4. Il y a une caméra frontale de 32 mégapixels logée à l’intérieur de la découpe de perforation dans le coin supérieur gauche, pour les selfies et les appels vidéo. Les autres fonctionnalités du Realme X7 et du Realme X7 Pro incluent la 5G sur les deux cartes SIM, la 4G LTE, le Wi-Fi bi-bande, le Bluetooth v5.1, le GPS, etc.

Le Realme X7 contient une batterie de 4300 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 65 W. Alors que le Realme X7 Pro dispose d’une batterie relativement plus grande de 4500 mAh avec le même support de charge rapide. Les deux smartphones comprennent également un port USB Type-C pour le chargement.

Le prix du Realme X7 en Chine commence à 1799 CNY (environ 20300 Rs) pour la variante 6 Go + 128 Go et le modèle Pro a un prix de 2199 CNY (environ 24800 Rs) pour la variante de base 6 Go + 128 Go.