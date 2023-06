Les «nouveaux seins» de Nicki Minaj révélés après une réduction mammaire apparente – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Madison Voelkel/BFA/Shutterstock

Nicki Minaj montre sa nouvelle poitrine. L’icône du rap de 40 ans a apparemment confirmé qu’elle avait subi une opération de réduction mammaire dans une vidéo Instagram qu’elle a partagée le mardi 13 juin pour promouvoir son prochain Glace Épice collaboration. « Nouveaux seins qui dis? » elle a écrit dans sa section de commentaires. Dans la vidéo (vue ici), elle a donné aux fans un aperçu de sa poitrine gaie dans des hauts décolletés alors qu’elle la taquinait avec « Barbie World » d’Ice Spice à partir de la bande originale du très attendu Barbie le film sortira cet été.

Le hitmaker « Anaconda » a débattu de la chirurgie de réduction mammaire environ un an avant de taquiner ses « nouveaux seins », alors qu’elle exprimait son intérêt pour la procédure lors d’une session Instagram Live en mai 2022. « Je ne vais pas mentir, quelqu’un a dit moi pour me faire enlever les seins, comme une femme dans l’industrie », a-t-elle admis. À l’époque, elle a dit qu’elle n’était pas prête à faire un changement aussi radical. Cependant, Nicki a déclaré que le mystérieux donneur de conseils avait raison. « J’aurais dû me dépêcher et les enlever », a-t-elle noté.

Nicki a précédemment avoué avoir reçu des injections dans les fesses au début de sa carrière en raison de la pression de l’industrie. « [Lil’] Wayne, il parlait toujours de gros culs. Wayne aurait une nouvelle nana dans le studio à chaque session. C’était toujours un nouveau gros butin là-bas. C’étaient ses muses », se souvient-elle en s’adressant au rappeur et personnalité des médias Joe Budden sur son podcast en mars 2022.

Bien que Nicki ait déclaré qu’elle n’avait pas été directement chargée de faire des retouches derrière elle, Lil Wayne a certainement joué un rôle dans sa décision, en particulier après avoir signé avec son label, Young Money. «Je pense qu’ils ont dit des trucs parfois en plaisantant. Mais pour une jeune fille ou un rappeur prometteur ou quoi que ce soit, quand ça vient de quelqu’un comme Lil’ Wayne, ça compte. Tu sais? » elle a noté. « Même s’ils plaisantent, ils ne savent pas que la personne qui est là dans cette pièce avec eux ne trouve pas ça drôle. »

Elle a en outre expliqué que Lil Wayne et son équipe ne voulaient aucun mal par leurs blagues sur son apparence. « Alors, là où ils auraient pu jouer avec moi en pensant probablement » elle est confiante, elle est bien dans sa peau « , ils ne savent pas que j’ai toujours eu cette insécurité », a-t-elle déclaré. « Ils plaisantent. Ils ne voulaient aucun mal. Mais ce n’était pas une blague pour moi.

Nicki n’est pas la première célébrité à parler de sa décision d’annuler des travaux antérieurs de chirurgie plastique. Blac Chyna a annoncé en mars qu’elle avait retiré le silicone de son derrière et de ses seins, lui faisant perdre 10 livres. En mai, elle a fait savoir aux fans qu’elle s’était fait enlever le mastic de ses joues et de ses lèvres. En 2020, Chrissy Teigen s’est fait retirer ses implants mammaires.

