Les nouveaux rendus OnePlus 12 révèlent une conception différente de l’îlot de caméra

Les rendus CAO du OnePlus 12 qui ont fait surface en juillet ont révélé que le smartphone comporterait un écran perforé centré et un îlot de caméra circulaire à l’arrière abritant trois caméras. Maintenant, la même source – Sur les fuites – a partagé un ensemble de nouveaux rendus OnePlus 12, qui révèlent une conception différente de l’îlot de caméra.

Le nouveau design comporte quatre cercles à l’intérieur de l’îlot de caméras au lieu de trois. Le logo Hasselblad a également été modifié et se trouve désormais sur le côté gauche des caméras plutôt qu’entre les rangées de caméras.









Anciens rendus du OnePlus 12 • Nouveaux rendus du OnePlus 12

Hormis ces changements, tout le reste reste le même. Sur les fuites dit que ces nouveaux rendus sont basés sur les images de l’unité de pré-production OnePlus 12.

OnePlus n’a encore rien divulgué sur le OnePlus 12, mais des rumeurs prétendent que le smartphone sera lancé en Chine en décembre, avec des débuts mondiaux en janvier 2024. Il serait livré avec le SoC Snapdragon 8 Gen 3, qui n’a pas encore été annoncé, jusqu’à 24 Go de RAM et 256 Go de stockage, et OxygenOS 14 basé sur Android 14.

Le smartphone comportera un écran AMOLED QHD+ LTPO de 6,7″ 120 Hz avec un scanner d’empreintes digitales en dessous pour l’authentification biométrique et un trou de perforation pour le jeu de tir selfie 32MP. Le système de triple caméra à l’arrière comprendra un périscope principal de 50MP, un ultra-large de 50MP et un périscope de 64MP (3x zoom optique).

Le package sera opérationnel grâce à une batterie de 5 400 mAh avec une charge filaire de 100 W et une charge sans fil de 50 W.

