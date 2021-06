Les nouveaux rendus du Samsung Galaxy Z Flip3 montrent le téléphone sous tous les angles et dans plusieurs coloris

Nous avons vu des rendus du prochain Samsung Galaxy Z Flip3, cependant, GizNext a frappé le filon mère – une collection d’images qui montrent le téléphone sous différents angles et dans plusieurs coloris.

Le téléphone à clapet maintiendra la taille de l’écran interne à 6,7″ (format 25:9), mais apportera un écran externe plus grand et plus pratique mesurant 1,9″ (assez pour contenir deux lignes de texte, le Flip original pouvait à peine tenir quelques mots). L’écran interne aura un verre ultra mince (UTG) plus durable.









Rendus Samsung Galaxy Z Flip3

Selon les documents de certification, le Z Flip3 aura à peu près la même capacité de batterie (3 273 mAh) et reposera sur la même charge filaire de 15 W et sans fil de 9 W. Le chipset à l’intérieur du téléphone fait toujours l’objet d’un débat, mais pas l’appareil photo – il est maintenant assez clair que le téléphone restera avec une configuration à double caméra.

Fait intéressant, certaines rumeurs prétendent que le Galaxy Z Flip3 (et Z Fold3) aura un indice IP, ce qui n’est possible qu’avec une refonte majeure du mécanisme de charnière (IP67 est revendiqué, ce qui signifie une immersion dans 1 m d’eau pendant une demi-heure).

Voici quatre des coloris attendus. La liste complète comprend huit options : vert foncé, violet clair, beige, gris, noir, rose, bleu foncé, blanc.











Samsung Galaxy Z Flip3 en vert foncé, violet clair, beige et noir

Le prix des deux pliables pourrait être inférieur de 20% (le Z Flip original a commencé à 1 400 $). Nous nous attendons à un lancement en août avec une révélation vers le début du mois et des ventes commençant vers la fin.

La source