Motorola travaillerait sur le successeur du Moto G Pro 2020, également connu sous le nom de G Stylus aux États-Unis. Le nouveau smartphone baptisé Moto G Stylus 2021 fait partie de la rumeur depuis novembre 2020 et serait livré avec un support de stylet, similaire à son prédécesseur. Maintenant, les rendus présumés du téléphone ont fait surface en ligne, avec la permission de Steve Hemmerstoffer – le pronostiqueur notable qui s’appelle OnLeaks. Notamment, les nouveaux rendus sont assez différents des fuites précédentes en termes de conception du module de caméra arrière.

Les derniers rendus montrent le Moto G Stylus 2021 avec une découpe perforée sur le panneau avant et quatre caméras à l’arrière qui sont logées dans un module de caméra rectangulaire. Selon les fuites passées, la configuration de la caméra arrière à quatre caméras du téléphone Motorola serait fournie dans un module de caméra en forme de pilule aligné verticalement. Via un article sur Voice, Hemmerstoffer affirme que le smartphone Moto est plus grand que le Galaxy Note 20 Ultra et qu’il est livré avec un écran de 6,8 pouces avec prise en charge du stylet. Il mesurerait environ 169,6 mm de haut, 73,7 mm de large et 8,8 mm d’épaisseur (10,9 mm avec la bosse de la caméra arrière). Pour rappel, le Samsung Galaxy S20 Ultra mesure 166,90 x 76,00 x 8,80 mm (HxLxL).

Le message Voice note en outre que la configuration de la caméra arrière quadruple comprendrait un primaire de 48 mégapixels, un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels, un appareil photo macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Le panneau avant pourrait accueillir une caméra selfie de 16 mégapixels. Fait intéressant, ces fonctionnalités sont conformes aux informations précédemment partagées par le pronostiqueur Evan Blass – bien que les deux sources semblent être en désaccord sur la position du lecteur d’empreintes digitales du téléphone. La fuite d’Evan l’a placé sur le côté du téléphone dans le cadre du bouton d’alimentation, tandis que cette nouvelle source et les rendus suggèrent clairement que le lecteur sera à l’arrière.

Le Moto G Stylus 2021 pourrait également être livré avec Qualcomm Snapdragon 675 SoC et 4 Go de RAM + 128 Go de stockage intégré. Enfin, la nouvelle fuite suggère qu’il s’agirait d’un smartphone de milieu de gamme identique à la série supposée LG Stylus 7.