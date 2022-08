Les nouveaux propriétaires de The Yardhouse de Kelowna cherchent à faire passer les installations au niveau supérieur

Montez au créneau à The Yardhouse, présenté par B3 Better Sports Performance BC

Les nouveaux propriétaires Byron et Kim Wilson ont pris possession de l’établissement en février et cherchent à rassembler la communauté avec tout ce qu’ils ont à offrir.

“Dans le passé, The Yardhouse n’était qu’une installation de baseball que la plupart des gens pensaient être réservée aux joueurs de baseball de niveau élite”, a déclaré Byron. “Nous cherchons vraiment à apporter des programmes et des technologies sportives dans la communauté pour se connecter avec des communautés à travers le monde, aux États-Unis en particulier.”

De Jacksonville, en Floride, la famille Wilson a déménagé dans le Lower Mainland en 2019. Pendant leur séjour là-bas, ils sont venus à Kelowna pour organiser quelques camps sportifs et sont tombés amoureux de la ville.

Peu de temps après, une opportunité s’est présentée de gérer The Yardhouse. Quelques mois plus tard, l’opportunité s’est présentée de devenir propriétaires.

“Ma plus grande chose est d’impliquer les enfants et de m’assurer qu’ils ne se blessent pas, et également de leur offrir des opportunités, des expériences et un accès”, a déclaré Wilson. “Beaucoup de parents ici veulent cet accès pour leurs enfants, ils veulent qu’ils passent au niveau supérieur, mais il n’y a pas beaucoup d’informations sur la façon d’y arriver… et nous finissons par être en mesure de combler cet écart.”

Wilson apporte également une technologie de pointe à l’installation, certaines des mêmes avancées étant utilisées par les grandes marques et équipes sportives.

Wilson travaille également pour une autre société appelée Swift, qui se spécialise dans la technologie sportive avancée pour améliorer et innover la façon dont différents sports sont pratiqués et comment devenir un meilleur athlète. Swift a travaillé avec des équipes et des entreprises comme les Blue Jays de Toronto, Nike, CCM, PBR Baseball, plusieurs académies de hockey et plus encore en Amérique du Nord.

Les joueurs de baseball peuvent s’inscrire à des entraînements, à des camps ou louer des cages. Wilson propose également différentes évaluations sportives et programmes de performance pour la performance et la prévention des blessures.

Il a également une évaluation de baseball appelée DVS, qui est un programme de soins des bras médicalement soutenu pour prévenir les blessures. À l’heure actuelle, The Yardhouse est le seul établissement certifié DVS au Canada.

Wilson cherche à faire venir certains des meilleurs entraîneurs de baseball de la région et à utiliser quelques-unes de ses relations pour aider dans les camps, y compris l’ancien MLBer Eric Owens, qui a joué pour cinq équipes en neuf saisons dans les grandes ligues et a été le frappeur entraîneur des Blue Jays et des Dodgers de Los Angeles.

Wilson veut éduquer les parents, les familles et les enfants dans une nouvelle expérience et les impliquer dans plusieurs sports pour devenir un meilleur athlète, pas seulement au baseball.

“Un bon développement athlétique est un pilier de tout succès dans n’importe quel sport”, a déclaré Wilson. “Ces piliers et ces fondations sont des choses avec lesquelles nous travaillons du côté de l’athlétisme et que nous croisons avec d’autres sports.”

Du côté du football, Wilson aura l’ancien entraîneur de l’Okanagan Sun, Jamie Boreham, pour l’aider.

L’installation dispose d’un espace de 4 800 pieds carrés, qui peut être divisé en quatre cages rétractables de 70 pieds de long. Ils envisagent d’ajouter de la glace synthétique dans une section pour l’entraînement au hockey.

Il comprend également une salle de musculation.

L’un des autres objectifs de Wilson est de faciliter la transition pour les athlètes qui se rendent aux États-Unis pour des opportunités sportives postsecondaires, en raison de la différence de paysage entre les pays (et vice-versa pour les athlètes de son installation de Jacksonville à venir au Canada).

“[Athletes] en Floride, en Géorgie, au Texas et en Californie, ils pratiquent leur sport toute l’année et les enfants ici ne peuvent jouer que cinq mois », a déclaré Wilson. “C’est généralement un réveil très, très brutal. Vous avez affaire à une mentalité différente lorsque vous traversez la frontière.

De nombreux athlètes ont suivi le programme B3 vers les quatre sports majeurs. L’un des plus grands noms récemment est le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Mac Jones, qui a débuté dans le programme B3 à l’âge de sept ans.

Wilson a également déclaré qu’il souhaitait s’impliquer davantage dans la communauté des Premières Nations de Kelowna.

Le Yardhouse est également disponible pour les fêtes d’anniversaire. Il est situé au #2-360 Spedding Court à Kelowna. Plus d’informations peuvent être trouvées sur le site Web de The Yardhouse.

