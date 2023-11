Les nouveaux projets de loi du Michigan étendraient la FOIA au gouverneur et aux législateurs

LANSING — Les législateurs des deux partis ont présenté jeudi des projets de loi visant à étendre la loi sur la liberté d’information du Michigan à l’Assemblée législative et au bureau du gouverneur.

La dernière approche s’écarte des projets de loi antérieurs, qui sont bloqués à l’Assemblée législative depuis des années, et aurait mis en place une loi législative distincte sur les archives ouvertes pour la Chambre et le Sénat.

Mais rien ne garantit que le Parlement, qui devait tenir ses derniers votes de cette année civile jeudi, agira plus rapidement sur les projets de loi 669 et 670 du Sénat qu’il ne l’a fait sur les lois antérieures visant à étendre la loi sur les archives publiques de l’État.

Le Free Press a rapporté en 2014 que le Michigan est l’un des deux seuls États dans lesquels le gouverneur et les législateurs de l’État bénéficient d’exemptions générales des lois sur les archives publiques.

Lors de sa campagne de 2018, la gouverneure démocrate Gretchen Whitmer a promis que si elle était élue, elle traiterait les demandes d’archives publiques adressées à son bureau comme si elles étaient soumises à la FOIA. Elle n’a pas tenu cette promesse, même si elle affirme avoir rendu ses dossiers financiers plus accessibles que n’importe quel gouverneur avant elle. publier en ligne ses déclarations financières, ses déclarations de revenus et ses dossiers de voyage.

Les derniers projets de loi sont parrainés par le sénateur Jeremy Moss, D-Southfield, et le sénateur Ed McBroom, R-Waucedah Township.

“Le public n’a pas accès aux archives du bureau du gouverneur de l’Assemblée législative de l’État et ce manque de transparence des lois engendre la méfiance à l’égard du gouvernement de l’État”, a déclaré Moss dans un communiqué de presse.

McBroom a déclaré qu’il était “heureux de voir ces lois ensoleillées prendre une nouvelle aube”.

Tôt jeudi matin, l’Assemblée législative du Michigan a adopté des projets de loi exigeant la divulgation financière des fonctionnaires et de ceux qui se présentent aux élections, ce qu’ils étaient tenus de faire d’ici la fin de l’année pour se conformer à la proposition 1 de 2022.

Alors que les exigences de divulgation financière ont été saluées par certains à Lansing comme une étape vers la transparence, d’autres ont déclaré que les projets de loi constituaient une occasion manquée de prendre de nouvelles mesures.

Le représentant Jaime Greene, républicain de Richmond, a déclaré : « ils ne parviennent pas à résoudre les problèmes urgents que les électeurs nous ont demandé de résoudre ».

Certains législateurs et d’autres critiques ont déclaré que les projets de loi laissaient encore trop de lacunes, soulignant notamment qu’il fallait uniquement signaler les cadeaux provenant de lobbyistes « signalés ». Le manque de divulgation des conjoints dans le dossier a également été critiqué. Même si les fonctionnaires seraient tenus de divulguer la profession et l’employeur de leur conjoint, ils ne seraient pas tenus de déclarer les actions et obligations uniquement au nom de leur conjoint. Les partisans d’une plus grande transparence affirment que l’inclusion d’une telle exigence empêcherait les transferts d’actifs.

Contactez Paul Egan : 517-372-8660 ou [email protected]. Suivez-le sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, @paulegan4.