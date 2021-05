Les nouveaux processeurs Armv9 Cortex et GPU du Mali dévoilés

Arm a révélé la dernière génération de sa solution de calcul total, y compris les nouveaux processeurs Armv9 Cortex et les GPU Mali qui à leur tour alimenteront les puces d’Apple, Qualcomm et Samsung.

Ces nouveaux cœurs constitueront le point de départ de la prochaine génération de chipsets destinés à alimenter les téléphones, les ordinateurs portables, les appareils portables et les technologies domestiques intelligentes.

Quelles sont les nouvelles puces Arm?

Les nouveaux cœurs d’Arm sont divisés en composants CPU et GPU.

Les nouveaux processeurs sont construits sur l’architecture de 9e génération de la société britannique, Armv9.

Le produit phare est le Cortex-X2, qui offre des performances améliorées de 16% par rapport au Cortex-X1, mais avec une puissance double pour l’apprentissage automatique.

Il est rejoint par le «gros» noyau Cortex-A710 et le «petit» noyau Cortex-A510 – la première petite mise à jour du cœur en quatre ans. Il présente un saut de performance de 35% par rapport à l’A55, tandis que le gros noyau fait un bond plus modeste de 10% – bien que les deux présentent également des gains d’efficacité énergétique substantiels et au moins le double de la puissance d’apprentissage automatique.

Le GPU Mali-G710 enregistre des gains similaires, avec une amélioration de 20% des performances et de l’efficacité, avec une augmentation de 35% de l’apprentissage automatique. Il est rejoint par deux alternatives moins chères, le Mali-G510 et le Mali-G310.

Pourquoi les nouveaux cœurs d’Arm sont-ils importants?

Vous ne verrez pas souvent un téléphone, un ordinateur portable ou une autre technologie annoncé avec un processeur Cortex ou un GPU Mali – alors pourquoi sont-ils importants?

En termes simples, les conceptions d’Arm forment l’épine dorsale de ce que d’autres sociétés de silicium construisent pour alimenter vos appareils. Des entreprises comme Qualcomm et Apple prennent les cœurs d’Arm et les utilisent pour construire leurs propres puces. Cela signifie que vous devriez vous attendre à voir ces cœurs apparaître dans le prochain produit phare Snapdragon ou le M2 d’Apple, et à son tour alimenter les téléphones, tablettes et ordinateurs portables.







Les noyaux d’Arm peuvent être configurés en diverses combinaisons, ou «clusters». Attendez-vous à voir le Cortex-X2 rejoint par quelques cœurs A-710 et A-510, et associé à un Mali-G710, dans des ordinateurs portables ou des téléphones phares.

Les téléphones moins chers et les téléviseurs intelligents peuvent abandonner le cœur X2 de premier plan ou utiliser un modèle de GPU Mali de moindre qualité, tandis que les appareils de base tels que les montres intelligentes et autres appareils portables peuvent tomber aux cœurs les moins chers et les plus simples.

Arm contre Intel

La dernière génération d’Arm n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment, car les composants de la société suscitent plus d’intérêt que jamais, en particulier pour les ordinateurs portables, principalement grâce à Apple.

La société a fait des vagues l’année dernière en dévoilant la puce M1: un chipset basé sur Arm qui alimente désormais les derniers MacBook et iMac au lieu d’utiliser des processeurs Intel, ainsi que les derniers iPad Pro.







Cette décision fait suite à des années d’efforts de Qualcomm et de Microsoft pour étendre la prise en charge d’Arm sur les appareils Windows également, avec plusieurs PC Surface utilisant des processeurs Arm et une multitude de fabricants produisant maintenant des ordinateurs portables utilisant Windows de Qualcomm sur des puces Snapdragon. Même Samsung serait en train de construire son propre processeur Exynos alimenté par Arm pour la prochaine génération d’ordinateurs portables Galaxy.

Les cœurs Armv9 ajouteront de l’élan à ce mouvement, mais offriront également un aperçu alléchant de ce à quoi s’attendre des prochains ordinateurs portables Arm, à la fois sur Windows et Mac.

Des performances améliorées et une efficacité énergétique améliorée font partie des spécifications principales, mais il y a une autre information surprenante: Arm a suggéré que certains clusters de puces d’ordinateurs portables pourraient omettre le GPU Mali, et seront à la place en mesure de prendre en charge les GPU discrets de Nvidia ou AMD. Un MacBook Pro alimenté par M2 avec une carte graphique RTX, n’importe qui?

Quand les appareils Armv9 seront-ils disponibles?

Étant donné qu’Arm doit d’abord fournir ces composants et ces conceptions à d’autres fabricants, il n’y a pas de date de sortie fixée pour la prochaine génération d’appareils Arm.

La société dit que nous devrions nous attendre à voir des annonces de silicium plus tard cette année, avec des appareils lancés en 2022.

C’est probablement trop tôt pour s’attendre à ce que les puces Armv9 de l’A15 Bionic alimentent l’iPhone 13, ou même la puce M1X qui, selon la rumeur, apparaîtrait dans le prochain MacBook Pro. Les Mac 2022 équipés d’une puce Armv9 M2 semblent cependant probables.

C’est juste le bon moment pour le prochain smartphone Snapdragon de Qualcomm, le successeur du Snapdragon 888 et du 888 Pro, qui devrait être dévoilé en décembre et alimenter les téléphones Android phares de l’année prochaine.