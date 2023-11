Les nouveaux pôles technologiques augmenteront l’innovation et le développement économique

Plus tôt cette semaine, l’Administration américaine du développement économique (EDA), au sein du Département américain du Commerce, a annoncé la désignation de 31 pôles technologiques. Ces pôles couvrent 32 États et Porto Rico, dans le but de stimuler les efforts de développement économique basés sur la technologie et l’innovation grâce à des investissements stratégiques du gouvernement américain.

Autorisés par la loi CHIPS and Science Act de 2022 et financés par un crédit du Congrès de 500 millions de dollars pour lancer le programme, les Tech Hubs représentent le dernier d’une série de programmes compétitifs basés sur le lieu déployés par des agences américaines, notamment le Build Back Better Challenge et le récemment -a annoncé les hubs hydrogène.

Les 31 Tech Hubs annoncés cette semaine visent à favoriser la croissance régionale dans un certain nombre d’industries cibles, notamment l’informatique quantique, l’énergie propre, les sciences de la vie, les systèmes autonomes, les semi-conducteurs et bien plus encore. Les 31 désignations ont été sélectionnées parmi près de 400 candidatures reçues par l’EDA.

Les emplacements sélectionnés comme pôles technologiques comprennent :

Le centre technologique de fabrication pharmaceutique avancée dans la grande région de Richmond en Virginie, cherchant à augmenter la production nationale de produits pharmaceutiques vitaux ;

Le Baltimore Tech Hub, axé sur les technologies de soins de santé prédictives ;

Le SC Nexus for Advanced Resilient Energy, qui dessert les États de Caroline du Sud et de Géorgie en développant des technologies électriques exportables et en tirant parti de la base manufacturière de la région ;

Gulf Louisiana Offshore Wind Propeller, axé sur la transition énergétique et les énergies renouvelables ; et

Le Texoma Semiconductor Tech Hub, desservant le Texas et l’Oklahoma tout au long de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs.

Les pôles désignés seront éligibles pour concourir pour un financement de mise en œuvre de 500 millions de dollars au cours de la prochaine phase du programme, recevront une assistance technique par l’intermédiaire de diverses agences fédérales et auront une présence dédiée au SelectUSA Investment Summit 2024 pour attirer des opportunités d’investissement étranger direct. Selon les directives de l’EDA, le financement de la mise en œuvre peut être utilisé pour construire des installations ou soutenir des infrastructures pour les entreprises, ce qui en fait un outil puissant pour attirer les entreprises. La loi CHIPS and Science Act a autorisé 10 milliards de dollars sur une période de cinq ans pour le programme.

En outre, l’EDA a accordé 29 subventions de développement stratégique à des consortiums régionaux pour développer davantage leurs plans de développement économique basés sur l’innovation. Une liste complète des Tech Hubs sélectionnés est disponible sur le site de l’EDA. site web.