Les nouveaux pliables Samsung obtiennent une baisse de prix

Les téléphones pliables de Samsung sont chers. Même les appareils Galaxy Z Flip les moins chers étaient d’environ 1400 $ au lancement, et afin d’amener les gens à embarquer avec cette tendance pliable, le prix doit baisser. C’est l’un des éléments clés dont Samsung discute depuis un certain temps, l’idée de réduire suffisamment le coût d’entrée dans le monde pliable pour amener beaucoup de gens à bord. En 2021, cela pourrait enfin arriver.

Selon un rapport SamMobile, les appareils pliables Galaxy Z de 3e génération pourraient voir leur prix baisser jusqu’à 20 %. En utilisant le Galaxy Z Fold 2 à 2 000 $ comme exemple, cela pourrait représenter une remise allant jusqu’à 400 $ pour un prix de départ. Quand vous considérez que le Galaxy Z Fold 3 serait une bonne avancée par rapport au produit phare pliable de l’année dernière, c’est une excellente nouvelle. Et comme toujours, nous nous attendons à ce que Samsung offre des valeurs de reprise et des promotions de précommande décentes pour ses nouveaux téléphones.

J’ai toujours considéré 1499 $ comme un objectif de prix doux pour ces pliables sophistiqués. Tout ce qui dépasse 1500 $ semble ridicule pour un appareil Android, même pour la fraîcheur des appareils Galaxy Z Fold. Si cette nouvelle se déroule et que le Z Fold 3 coûte environ 1599 $, ce serait toujours très impressionnant et peut-être tentant pour beaucoup plus de gens.

Une baisse de prix vous tenterait-elle dans le monde des pliables Samsung ? Cest mieux. Ces téléphones sont géniaux.

// SamMobile