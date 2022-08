Les nouveaux pliables Samsung Galaxy favorisent un avenir plus durable tout en offrant l’expérience mobile la plus polyvalente – Samsung Global Newsroom

L’activité MX de la société partage les progrès de son engagement à faire plus avec moins grâce à Galaxy for the Planet

Samsung Electronics annonce aujourd’hui qu’il a progressé vers la réalisation des objectifs de durabilité 2025 pour l’activité MX (Mobile eXperience). Les principales initiatives comprennent le développement et l’incorporation de matériaux recyclés dans les produits, la conception d’emballages plus respectueux de l’environnement et la refonte des anciens appareils Samsung Galaxy afin de réduire les déchets électroniques.

Depuis l’annonce de la vision Galaxy for the Planet à Unpacked en août 2021, Samsung a travaillé avec diligence pour créer de nouvelles façons de recycler et de réutiliser des ressources qui autrement deviendraient des déchets nocifs, de minimiser son empreinte environnementale et d’inspirer l’innovation qui aide à préserver la planète. Aujourd’hui, Samsung partage les progrès accomplis jusqu’à présent dans son parcours vers la durabilité.

“Samsung prend des mesures cohérentes et percutantes qui aident à protéger les gens et la planète. Nous marions durabilité et innovation dans tout ce que nous faisons », a déclaré TM Roh, président et responsable de Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics. « Je suis fier de nos progrès à ce jour. En même temps, cela a été une leçon d’humilité qui nous permet de poursuivre notre cheminement vers la réalisation de notre vision du développement durable avec encore plus de conviction et de rigueur qu’auparavant.

Extension de l’utilisation de matériaux recyclés aux Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4

Le développement de nouveaux matériaux recyclés est un domaine prioritaire pour Galaxy for the Planet. Plus Samsung recycle, plus il préserve de ressources. Bien que la réutilisation des matériaux dans les appareils Galaxy présente de nombreux défis, les avantages pour la planète en valent la peine.

Samsung a conçu la nouvelle série Galaxy Z et les Galaxy Buds2 Pro avec des filets de pêche réutilisés, ou des filets fantômes, qui pourraient autrement se retrouver dans l’océan.

Intégrés pour la première fois dans la série Galaxy S22 en février 2022, il existe aujourd’hui onze appareils Galaxy qui utilisent des filets de pêche réutilisés, notamment la série Galaxy Book2 Pro et la série Galaxy Tab S8. En transformant des filets de pêche abandonnés en un matériau haute performance pour la technologie Galaxy, Samsung aide à minimiser les effets de la pollution plastique — 640 000 tonnes de filets de pêche sont abandonnés et polluent chaque année les océans du monde.1

La réutilisation des filets de pêche jetés n’est qu’un exemple des avancées de Samsung dans l’augmentation de son utilisation de matériaux recyclés dans ses produits.

Samsung a incorporé des matériaux respectueux de l’environnement, notamment des filets de pêche réutilisés, des matériaux post-consommation (PCM) ou de la résine biosourcée dans 90 % des appareils Galaxy lancés l’année dernière.2 Pour les Galaxy Buds2 Pro, plus de 90 % du produit est fabriqué avec des matériaux recyclés.3

Ce processus nécessite des compétences techniques et d’ingénierie complexes pour garantir la qualité, la sécurité et la fiabilité globales de tous les nouveaux matériaux pour les technologies innovantes de Samsung. Samsung prévoit d’investir davantage dans la recherche et le développement pour trouver et transformer d’autres nouveaux matériaux à utiliser dans les produits Galaxy et pour augmenter la présence de matériaux recyclés dans chaque appareil.

Changer la façon dont les produits Galaxy sont emballés

Samsung s’est fixé pour objectif d’éliminer tous les plastiques à usage unique dans les emballages de produits mobiles d’ici 2025, et la société a déjà réduit une quantité importante de plastiques à usage unique dans ses emballages actuels pour les smartphones Galaxy, y compris les nouveaux pliables Galaxy. Samsung explorera d’autres moyens d’éliminer les plastiques à usage unique dans les emballages en évaluant chaque aspect de la conception de ses emballages, jusque dans les moindres détails.

Depuis le lancement de la série Galaxy S22, Samsung utilise désormais du papier 100 % recyclé pour les emballages des produits phares.

Ce faisant, Samsung pourra sauver l’équivalent de près de 51 000 arbres4 avec la série Galaxy S22 et la nouvelle série Galaxy Z cette année.

Samsung a également réduit le volume d’emballage pour le Galaxy Z Flip4 de 52,8 % et pour le Galaxy Z Fold4 de 58,2 % respectivement par rapport aux pliables Galaxy de première génération. En réduisant le volume de chaque emballage d’appareil, Samsung réduit finalement son empreinte environnementale en transportant ces unités à l’aide de camions, d’avions et de navires. L’entreprise estime que cette réduction du volume d’emballage équivaut à une réduction des émissions de carbone provenant du transport d’environ 10 000 tonnes d’ici la fin de 2022.5 En plus des emballages en constante évolution pour les smartphones phares, Samsung étendra les emballages respectueux de l’environnement à d’autres catégories de produits.

Des solutions de mise à l’échelle qui réduisent les déchets électroniques

Plus que jamais, la réduction des déchets électroniques est essentielle pour faire progresser une économie circulaire qui préserve et réutilise les ressources limitées de la planète. Selon le Forum économique mondial, 57 millions de tonnes de déchets électroniques ont été générés en 2021 et devraient augmenter de 2 millions de tonnes par an.6

Pour résoudre ce problème, Samsung a étendu le programme Galaxy Upcycling, qui donne une nouvelle vie aux anciens smartphones Galaxy. Grâce à Galaxy Upcycling à la maison,sept Samsung réutilise les smartphones avec une simple mise à jour logicielle qui les transforme en appareils domestiques intelligents qui répondent aux besoins quotidiens, tels que la garde d’enfants et les soins pour animaux de compagnie.

Une partie importante de Galaxy Upcycling consiste à garantir que ces pratiques durables non seulement soutiennent l’environnement, mais améliorent également la vie des gens. La société transforme également des appareils Galaxy d’occasion en équipements de diagnostic médical appelés caméras de fond d’œil EYELIKE™ qui fournissent les services de soins oculaires nécessaires dans les communautés mal desservies. Ce programme a déjà recyclé des centaines d’appareils Galaxy et fourni des soins oculaires de base à plus de 13 000 patients au Vietnam, au Maroc, en Inde et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

La voie à suivre

Samsung s’est fixé des objectifs de développement durable clairs en adaptant les solutions à l’ensemble de son activité. Qu’il s’agisse de réutiliser les filets de pêche jetés pour les appareils Galaxy, de s’efforcer d’obtenir des emballages sans plastique ou de nous faire avancer pour atteindre zéro déchet à la décharge et zéro alimentation en veille des chargeurs de smartphone, Samsung réalise sa vision Galaxy for the Planet une étape à la fois .

Il y aura d’autres défis en cours de route, mais Samsung se tiendra responsable et continuera de rendre compte des progrès accomplis dans sa mission d’apporter des changements positifs et d’inspirer les autres à protéger la planète pour les générations à venir.

1 FAO et PNUE.

2 Par nombre de modèles. Cela inclut les smartphones Galaxy, les tablettes, les ordinateurs portables et les appareils portables Samsung lancés dans le monde de septembre 2021 à août 2022. Il existe 37 modèles lancés dans le monde au cours de cette période et 34 modèles incluent au moins un composant fabriqué à partir de matériaux recyclés ou de résine biosourcée.

3 Plus de 90 % de tous les composants en plastique des Galaxy Buds2 Pro, en poids, sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. 29 grammes de plastique sont utilisés au total dans le Galaxy Buds2 Pro, et il comprend plus de 27 grammes de matériaux recyclés. Chacun de ces composants contient au moins 20 % de filets de pêche jetés (plastique lié à l’océan) ou de matériaux post-consommation. Des filets de pêche recyclés sont utilisés dans trois composants internes du boîtier berceau dans son support déco avant, son support de batterie et son support-PCB. Des matériaux recyclés post-consommation sont utilisés dans huit composants extérieurs. Quatre composants dans les deux écouteurs dans son boîtier avant gauche/droite, boîtier arrière gauche/droite. Et quatre composants dans le berceau du boîtier dans sa façade déco, le boîtier supérieur, le boîtier supérieur intérieur et le boîtier inférieur.

4 Un pin de 30 ans peut produire 59 kg de papier.

5 Ceci est calculé sur la base des normes ISO 14040:2006 et 14044:2006, en utilisant la base de données Ecoinvent 3.8 pour le transport des modèles SM-F700F, SM-F721B, SM-F900F et SM-F936B de la Corée vers l’Europe.

6 Forum économique mondial, « This year’s e-waste to outweigh Great Wall of China », 18 octobre 2021. https://www.weforum.org/agenda/2021/10/2021-years-e-waste-outweigh-great -muraille-de-chine/.

sept Galaxy Upcycling at Home est actuellement disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Corée et la disponibilité peut varier selon l’opérateur. Cette fonctionnalité est disponible sur toutes les séries Galaxy S, Note et Z publiées depuis 2018 (Galaxy S9, Galaxy Note9 ou version ultérieure) exécutant Android 9 et supérieur. Plus d’appareils seront pris en charge à l’avenir.