Les nouveaux plans Verizon Unlimited devraient abandonner les cadeaux comme Disney +

Nous ne sommes qu’à quelques semaines de T-Mobile présentant de nouveaux plans Go5G et maintenant Verizon semble sur le point de faire de même. Quelques rapports, ainsi que plusieurs confirmations via reddit, suggèrent que Verizon annoncera deux nouveaux forfaits illimités la semaine prochaine.

Les nouveaux plans arriveraient sous une nouvelle identité « myPlan » avec des options de Accueil illimité et Illimité Plus. Ces rapports suggèrent également qu’ils remplaceront tous les plans actuels de Verizon Unlimited. Unlimited Welcome est en fait une option actuelle et est le plus basique des plans illimités de Verizon, donc il peut juste rester, tandis qu’Unlimited Plus serait complètement nouveau.

En ce qui concerne les fonctionnalités du plan, voici la répartition de chacune avant d’entrer dans la partie « myPlan » :

Accueil illimité : Données 5G illimitées, streaming 480p, pas de point d’accès, lignes simples à 65 $/mois

: Données 5G illimitées, streaming 480p, pas de point d’accès, lignes simples à 65 $/mois Illimité Plus: Données illimitées 5G Ultra Wideband, streaming 720p, point d’accès 30 Go, garantie de prix de 3 ans, « offres d’appareils premium », lignes simples à 80 $/mois

Le plan de bienvenue illimité actuel commence également à 65 $ pour les lignes simples. Le plan Unlimited Plus à 80 $ correspondrait aux prix Play More et Do More. Chacun devrait voir des remises à mesure que vous ajoutez plus de lignes, tout comme nous avons vu Verizon le faire depuis de nombreuses années.

Maintenant, l’idée derrière la marque « myPlan » pour ces deux plans signifie que Verizon vous laissera choisir ton propres avantages du plan à ajouter. Comme vous le savez probablement, la gamme actuelle de forfaits illimités Verizon comprend tous divers cadeaux, comme le pack Disney + ou Apple Music ou Apple Arcade. Pour ces nouvelles offres myPlan, ces cadeaux peuvent disparaître au profit de la possibilité d’ajouter autant de modules complémentaires que possible pour 10 $/mois chacun.

Un exemple serait que vous payez 10 $/mois pour ce forfait Disney+ que vous obtenez actuellement gratuitement ou 10 $/mois pour Apple One ou encore 10 $/mois pour un abonnement Walmart+. Vous pouvez voir dans une image de formation ci-dessous à quoi cela pourrait ressembler et quels seront certains des avantages. Tous les avantages coûteront 10 $ / mois et incluront une note sur le montant qu’un client pourrait économiser chaque mois en empruntant cette voie.

Pour ceux qui font un peu de calcul dans votre esprit, oui, cela ressemble à de mauvaises offres. Comme je l’ai mentionné ci-dessus, le nouveau plan Unlimited Plus coûterait le même prix que Play More, mais Play More inclut le pack Disney + et Apple Arcade ou Google Play Pass. Ceux-ci combinés sont un bonus à votre plan d’une valeur de 20 $/mois. Pour ce nouveau forfait Unlimited Plus, vous devrez payer ces 20 $/mois supplémentaires, ce qui fera grimper votre facture à 100 $/mois. Bien sûr, vous bénéficiez ici de flexibilité en choisissant ce que vous voulez et en économisant toujours, en supposant que cela ne faisait pas partie de votre plan auparavant. Cependant, facturer aux gens des articles auparavant gratuits est toujours une mauvaise idée.

Si vous êtes actuellement sur un forfait illimité 5G comme Get More ou Play More ou Do More, vous devriez pouvoir conserver votre forfait pour le moment. Verizon vous permet généralement de vous en tenir à n’importe quel plan que vous avez pendant un certain temps avant d’essayer de vous presser sur quelque chose de nouveau. Alors ne paniquez pas tout de suite. Ces nouveaux plans seront probablement promus aux nouveaux clients pour commencer ou à ceux qui mettent à niveau.

Comme je n’ai vu aucune formation détaillée, je me demande ce que pense Verizon ici. Je pouvais les voir facturer 10 $ / mois pour chaque module complémentaire avec le plan de bienvenue illimité, car il s’agit d’os nus et est conçu comme un plan de démarrage. Ils devraient vraiment envisager d’offrir 1 à 2 avantages gratuits au plan Unlimited Plus, sinon ce plan ne devrait pas être un choix pour beaucoup. Comme, vous devriez immédiatement courir vers T-Mobile, payer moins et obtenir une poignée de services gratuits dans le cadre de votre plan.

Ces nouveaux plans pourraient arriver dès le lundi 15 mai. S’ils le font, nous ne manquerons pas de répondre à certaines des réponses à nos questions.

// Le rapport mobile | reddit

Bravo JL !