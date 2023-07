Les nouveaux parents Ishita Dutta et Vatsal Seth partagent la première photo de bébé de l’hôpital – Ça crie l’amour !

Le nouveau papa Vatsal Seth a utilisé l’application de partage de photos et a laissé tomber la première photo de leur petit paquet de joie de l’hôpital. Plusieurs célébrités ont félicité le couple.

Le couple de célébrités Ishita Dutta et Vatsal Seth est entré dans une nouvelle et belle phase de sa vie. Ces deux-là ont accueilli leur premier-né, un petit garçon, le 19 juillet. Partageant la nouvelle passionnante, des sources ont affirmé que le bébé et la mère se portent bien, et l’actrice devrait être libérée le 21 juillet. L’actrice célèbre de Drishyam, Ishita Dutta, et son mari ont annoncé leur grossesse le 31 mars. Le 20 juillet, le nouveau papa Vatsal Seth est allé sur Instagram et a publié la première photo de leur petit paquet de joie.

La photo de Vatsal Seth montrait les nouveaux parents de l’hôpital avec leur nouveau-né.

L’acteur a légendé le message : « Nous… Nous avons eu la chance d’avoir un petit garçon. Merci à tous pour l’amour et les souhaits », accompagnés d’un emoji au cœur rouge.

Les célébrités félicitent Vatsal Seth et Ishita Dutta

Réagissant au message de Vatsal Seth, plusieurs membres de l’industrie de la télévision ont écrit des messages de félicitations pour les nouveaux parents dans la section des commentaires.

Kushal Tandon a écrit : « Mubarak mere bhai ».

Drashti Dhami et Anita Hassanandani ont écrit « Félicitations ».

Ishita Dutt sur l’équilibre entre travail et grossesse

Ishita Dutta a parlé de l’équilibre entre le travail et la grossesse lors d’une interaction avec les médias. Elle a révélé qu’elle avait terminé tous ses tournages de films afin de pouvoir rester à la maison pendant son dernier trimestre et se préparer à accueillir le bébé. Elle a ajouté que tout le monde était préoccupé par son travail pendant la grossesse au début, car les trois premiers mois sont généralement très cruciaux. Elle a fini par effectuer environ 16 à 17 vols au cours des deux premiers mois.

Ishita Dutta aurait déclaré: « Mes médecins étaient très rassurants et toute mon équipe était merveilleuse. Je pensais que ce serait mouvementé, mais je me suis suffisamment reposée pendant mon emploi du temps, j’étais très prudente et je marchais lentement. Je pense qu’après avoir confirmé la grossesse, quelque chose a changé en moi. «

Le mariage de Vatsal Seth et Ishita Dutta

Vatsal Seth et Ishita Dutta se sont rencontrés pour la première fois sur les plateaux de l’émission télévisée Rishton Ka Saudagar – Baazigar. Après avoir été en couple pendant un an, ils se sont mariés le 28 novembre 2017.