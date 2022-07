Les nouveaux panneaux muraux LED noirs de Nanoleaf ne sont là que pour une durée limitée

Nanoleaf a ajouté jeudi une nouvelle offre à sa gamme de panneaux LED : Shapes Ultra Black Triangles. Présenté en tant que produit en édition limitée pour célébrer le 10e anniversaire de la marque, vous pouvez acheter les Ultra Black Triangles maintenant jusqu’à ce qu’ils soient épuisés. Disponible dans un kit Smarter standard pour 220 $ avec neuf panneaux, vous pouvez également acheter des packs d’extension à trois panneaux séparément pour 70 $ supplémentaires.

La startup est connue pour ses panneaux lumineux LED à changement de couleur muraux uniques. La première itération, Nanoleaf Aurora, a été suivie par Nanoleaf Canvas, Nanoleaf Hexagons, Nanoleaf Elements et Lignes Nanoleaf. Les Shapes Ultra Black Triangles ont la même configuration et les mêmes caractéristiques que les produits existants, mais les panneaux et tous les accessoires inclus ont une nouvelle finition noire.



Pour votre argent, le kit Smarter comprend neuf panneaux LED, neuf plaques de montage, du ruban adhésif, un contrôleur, un adaptateur secteur et 10 connecteurs pour les relier au mur comme vous le souhaitez. Le pack d’extension est livré avec trois panneaux et plaques de montage, du ruban adhésif et trois connecteurs.

Si vous avez déjà d’autres produits Shapes, Nanoleaf indique que vous pouvez les combiner dans un seul design, bien que la société note que les nouveaux Triangles Ultra Noirs seront un peu différents des autres carreaux muraux en raison de la finition. “Les couleurs semblent plus saturées et il est enfin possible d’obtenir des teintes plus sombres sur vos lumières”, affirme Nanoleaf dans un article de blog annonçant les Ultra Black Triangles.

Comme les autres produits Nanoleaf, ces panneaux LED fonctionnent avec l’application Nanoleaf, où vous pouvez personnaliser les combinaisons de couleurs, créer des scènes et plus encore. Cela fonctionne aussi avec Alexa, BixbyAssistant Google et Siri commandes vocales.

Les triangles ultra noirs Shapes de Nanoleaf sont disponibles dès maintenant. Apprendre encore plus.