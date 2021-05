Les nouveaux paiements mensuels du crédit d’impôt pour enfants commencent le 15 juillet. Ce qu’il faut savoir

Bonne nouvelle pour les parents: les paiements mensuels dans le cadre du nouveau crédit d’impôt fédéral amélioré pour enfants commenceront le 15 juillet.

Le crédit ira à environ 39 millions de ménages avec environ 65 millions d’enfants, soit 88% des enfants aux États-Unis, selon l’IRS.

Le crédit élargi a été établi dans le plan de sauvetage américain signé en mars. En 2021, le crédit d’impôt pour enfants bonifié maximal est de 3600 $ pour les enfants de moins de 6 ans et de 3000 $ pour ceux de 6 à 17 ans.

Ces paiements seront envoyés sous forme d’avance sur les taxes 2021 en versements mensuels pouvant atteindre 300 $ par mois pour les jeunes enfants et 250 $ par mois pour les plus âgés. Le crédit est par enfant dans chaque ménage, ce qui signifie qu’une famille avec trois enfants âgés de 4, 8 et 12 ans, par exemple, pourrait recevoir jusqu’à 800 $ par mois (un crédit de 300 $ pour l’enfant de 4 ans et 250 $ chacun pour les enfants plus âgés.)

« Pour les familles de travailleurs avec enfants, cette réduction d’impôt envoie un message clair: l’aide est là », a déclaré le président Joe Biden dans une déclaration de lundi.

Voici ce que les familles doivent savoir avant le 15 juillet.

Qui est admissible au crédit maximum?

La plupart des familles américaines ont droit à une somme d’argent grâce au crédit d’impôt pour enfants.

Le crédit complet est disponible aux couples mariés avec enfants déclarant conjointement avec un revenu brut ajusté inférieur à 150 000 $ ou 75 000 $ pour les particuliers. Le crédit d’impôt amélioré sera progressivement éliminé pour les contribuables qui gagnent plus d’argent et cessera pour les particuliers qui gagnent 95 000 $ et les couples mariés qui gagnent 170 000 $ en faisant une déclaration conjointe.

Les contribuables qui gagnent plus que cela auront toujours droit au crédit d’impôt ordinaire pour enfants, qui est de 2 000 $ par enfant de moins de 17 ans pour les familles gagnant moins de 200 000 $ par année ou de 400 000 $ pour les couples mariés.