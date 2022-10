Les nouveaux outils d’édition de TikTok vous permettent d’ajuster la vidéo, le son et le texte, d’ajouter des effets sonores

TikTok a déployé une suite de nouveaux outils d’édition qui permettent aux utilisateurs d’ajuster plus facilement la vidéo, le son, le texte et plus encore, a annoncé jeudi la société.

Les mises à jour sont désormais disponibles pour les utilisateurs américains et la plupart des TikTokers du monde entier.

Les créateurs de contenu peuvent désormais empiler, découper et diviser des vidéos, TikTok dit dans un communiquéainsi que repositionner et modifier du texte, modifier la vitesse d’un clip, modifier des sons et ajouter des effets sonores.

“Nous sommes ravis de voir comment une expérience de montage améliorée alimente la narration et rend la création vidéo intuitive et plus accessible, ce qui facilite plus que jamais la création de contenu de qualité”, a déclaré la société.

D’autres nouvelles fonctionnalités vous permettent d’effectuer un zoom avant et arrière sur des images de clips individuels et d’ajouter des superpositions de photos et de vidéos pour un empilement d’image dans l’image ou de vidéo dans la vidéo.

Et le nouveau mode photo de TikTok permet aux utilisateurs de partager automatiquement des images en progression avec des arrière-plans musicaux.

TIC Tac



Les vidéos et le contenu créés en mode photo peuvent être associés à des descriptions plus longues de 2 200 caractères maximum.

“Avec cet espace supplémentaire, nous espérons que les créateurs disposeront d’un espace supplémentaire pour s’appuyer sur les histoires qu’ils ont partagées”, a déclaré TikTok.

Combiné avec son homologue chinois, Douyin, TikTok est l’application hors jeu la plus rentable de l’App Store d’Apple et de Google Play, récoltant environ 914,4 millions de dollars dans les deux magasins combinés ce trimestre seulement.

En 2021, TikTok a détrôné Google en tant que domaine post-populaire de l’année. Et pour un nombre croissant de membres de la génération Z, il remplace Google comme moteur de recherche.

La semaine dernière, il a été signalé que TikTok se préparait à lancer un service d’achat en direct, en partenariat avec TalkShopLive, basé à Los Angeles.

Continuer à lire: Ils ont essayé les conseils d’argent TikTok. Puis ils ont eu besoin d’un avocat