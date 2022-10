Les nouveaux outils de Microsoft utilisent l’IA pour générer n’importe quelle image que vous imaginez

Microsoft a lancé mercredi de nouveaux outils de créativité et de productivité pour Microsoft 365, Bord Microsoft et Bing utilisateurs.

Le plus important est Microsoft Designer. Cette application de conception graphique dans Microsoft 365 utilise la même technologie d’intelligence artificielle trouvée dans DALL-E 2 pour créer des invitations uniques, des cartes postales numériques et plus encore.

“Dans Designer, vous pouvez simplement décrire une image que vous souhaitez voir, et l’application fait le travail pour vous afin de créer quelque chose de totalement unique”, a déclaré Microsoft dans un communiqué.

Designer arrive également sur Microsoft Edge afin que vous puissiez créer de nouveaux visuels pour les publications sur les réseaux sociaux à partir de votre navigateur sans passer à une autre application.

Microsoft



Vous pouvez également créer des images à l’aide d’Image Creator sur Bing. L’outil utilise la même technologie AI dans Designer pour vous aider à créer de nouvelles images et est accessible en ligne ou en cliquant sur l’icône Image Creator dans la barre latérale Edge.

Microsoft ajoute également l’outil de montage vidéo Microsoft Clipchamp à la suite Office 365.

“Clipchamp vous aide à combiner rapidement et facilement la vidéo, le son et les effets”, a déclaré Microsoft.

L’application est disponible avec l’abonnement Microsoft 365 et sous Windows 11. Vous pouvez également essayer Clipchamp en ligne gratuitement.

Microsoft



De plus, Microsoft a lancé le site Web Microsoft Create pour que tout le monde puisse l’utiliser. Les visiteurs pourront créer des vidéos, des graphiques et plus encore. Des modèles et d’autres ressources seront également disponibles pour vous aider à créer quelque chose de nouveau.

Enfin, Microsoft a publié une nouvelle fonctionnalité d’achat personnalisable dans la barre latérale Edge. Cette fonctionnalité utilise l’IA pour analyser des informations telles que les prix, les coupons et plus encore sur le Web pour vous aider à gagner du temps et potentiellement de l’argent. Vous pourrez également voir l’historique de vos achats, suivre les livraisons des commandes et voir des éléments tels que des coupons sans module complémentaire de navigateur supplémentaire.

Ces nouveautés arrivent toutes quelques semaines après la sortie du Mise à jour Windows 11 2022. La mise à jour a apporté aux utilisateurs plus d’outils de productivité, a rendu le système d’exploitation plus facile à utiliser et a ajouté d’autres fonctionnalités pour aider les utilisateurs de PC.

Pour plus d’informations sur Microsoft, consultez Mise à jour 2022 de Windows 11, comment télécharger Windows 11 et comment Windows 11 se compare à Windows 10.