Les nouveaux outils de conception d’IA de Canva visent à vous aider à créer et à modifier comme un pro

Canva vise à donner aux clients la possibilité d’écrire, d’éditer et de concevoir du contenu sous un même toit. L’entreprise a annoncé le lancement de Magic Studio mercredi, un outil de conception de packages alimenté par l’intelligence artificielle. La plateforme comprend 10 fonctions différentes qui vous permettent d’utiliser des invites pour générer des images, du texte, des animations et des vidéos ou éditer et formater votre création en quelques étapes.

Certains outils ont été déployés sur l’application Canva au cours de l’année écoulée, tels que Magic Write, Magic Edit, Magic Eraser et Magic Design, mais ils sont désormais tous hébergés ensemble dans Magic Studio. Voici un aperçu des fonctionnalités auxquelles vous pouvez accéder et comment elles peuvent vous aider à rationaliser – voire automatiser – vos projets.

Conception magique : Créez rapidement des vidéos, des présentations et d’autres médias en saisissant votre idée et en choisissant des palettes de couleurs et d’autres éléments personnalisables.

: Créez rapidement des vidéos, des présentations et d’autres médias en saisissant votre idée et en choisissant des palettes de couleurs et d’autres éléments personnalisables. Prise magique : Vous permet de sélectionner manuellement n’importe quelle partie de votre photo pour la redimensionner, la modifier ou la déplacer.

: Vous permet de sélectionner manuellement n’importe quelle partie de votre photo pour la redimensionner, la modifier ou la déplacer. Interrupteur magique : Transformez des tableaux blancs et des présentations en documents, ou traduisez votre contenu. Cette fonctionnalité vous aide à convertir diverses formes de médias en de nouveaux formats.

: Transformez des tableaux blancs et des présentations en documents, ou traduisez votre contenu. Cette fonctionnalité vous aide à convertir diverses formes de médias en de nouveaux formats. Expansion magique : Rendre les photos verticales horizontales, agrandir les images ou corriger le cadrage.

: Rendre les photos verticales horizontales, agrandir les images ou corriger le cadrage. Transformation magique : saisissez une invite pour appliquer des effets spéciaux à toute image ou texte que vous créez, en ajoutant des teintes, des motifs, des textures ou d’autres détails.

: saisissez une invite pour appliquer des effets spéciaux à toute image ou texte que vous créez, en ajoutant des teintes, des motifs, des textures ou d’autres détails. Magie Modifier : Remixez vos images avec le pinceau de Canva et les entrées IA pour modifier et remplacer les graphiques. Ajoutez un vêtement, transformez un livre en chiot, attachez un cupcake à un gratte-ciel et bien plus encore.

: Remixez vos images avec le pinceau de Canva et les entrées IA pour modifier et remplacer les graphiques. Ajoutez un vêtement, transformez un livre en chiot, attachez un cupcake à un gratte-ciel et bien plus encore. Médias magiques : créez des vidéos à partir de texte ou d’images, ou transformez du texte en photos. Selon Canva, « Utilisez le générateur de texte en vidéo IA en saisissant une invite et regardez vos mots et expressions se transformer en vidéos étonnantes. » Vous pouvez également transformer une image en vidéo.

: créez des vidéos à partir de texte ou d’images, ou transformez du texte en photos. Selon Canva, « Utilisez le générateur de texte en vidéo IA en saisissant une invite et regardez vos mots et expressions se transformer en vidéos étonnantes. » Vous pouvez également transformer une image en vidéo. Écriture magique : vous aide à écrire (ou réécrire) des légendes, des lettres, des paragraphes ou d’autres morceaux de texte avec l’aide des invites OpenAI. Par exemple, vous pouvez taper « rédiger une description de poste » et Magic Write générera les mots. Vous pouvez même choisir de rédiger votre texte sur le ton d’une marque.

: vous aide à écrire (ou réécrire) des légendes, des lettres, des paragraphes ou d’autres morceaux de texte avec l’aide des invites OpenAI. Par exemple, vous pouvez taper « rédiger une description de poste » et Magic Write générera les mots. Vous pouvez même choisir de rédiger votre texte sur le ton d’une marque. Animation magique : ajoutez des visuels vivants à votre conception, y compris des polices, avec l’outil d’animation.

: ajoutez des visuels vivants à votre conception, y compris des polices, avec l’outil d’animation. Gomme Magique: peaufinez vos images en supprimant les éléments indésirables avec la gomme, y compris les photobombes.

La technologie d’IA générative est intégrée aux applications de conception graphique utilisées aussi bien par les professionnels que par les non-experts. Au sein de l’écosystème d’Adobe, Firefly est un nouvel ensemble de fonctionnalités basées sur l’IA qui peuvent être utilisées pour créer et modifier des images ou pour ajouter des effets au texte. Les utilisateurs peuvent obtenir l’application Firefly ou découvrir comment l’utiliser dans Photoshop ou Illustrator. De plus, Canva n’a pas été le premier à déployer un outil de gomme, puisque Google a introduit son Magic Eraser en 2021 pour les photos sur les téléphones Pixel.

Les clients Canva peuvent accéder au marché des applications IA avec un compte freemium, mais il existe des limites quant aux applications Magic Studio disponibles. Les abonnés payants disposant de Canva Pro et Canva for Teams ont un accès illimité aux fonctionnalités de Magic Studio. Des essais gratuits sont disponibles.

